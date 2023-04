Xavi Punsí continua vinculat al Club de Futbol Peralada, ara com a entrenador de l’infantil A i ajudant en l’organització del futbol base. Fa sis anys, el figuerenc era el tècnic ajudant d’Arnau Sala en el primer equip verd-i-blanc que es va classificar per a la promoció d’ascens a Segona Divisió B com a subcampió de Tercera Divisió i quan era filial del Girona FC.

Com recorda aquell «play-off»?

Amb una alegria inmensa. Vam tenir la sort de passar rondes i jugar tres eliminatòries amb equips de fora, amb viatges, anècdotes i amb el camp del Peralada ple com mai.

De la plantilla 2016/17, qui s’ha acabat consolidant a l’elit?

En general, a tots els ha anat molt bé. Eren nois joves, la majoria vivien el seu primer any a Tercera i ja es veien que tindrien progressió. A Segona Divisió A hi juguen Gianni Casaro, amb el Vila-real B, i Marc Carbó, amb el Lugo. I a Primera RFEF hi trobem Xavi Boniquet, Pablo Carbonell, Jack Traoré... i també estan a un bon nivell Coro, Forgas, Serrano, Javi Sánchez, Estellés...

Té més mèrit la promoció del Peralada d’enguany que la de fa sis temporades?

No es tracta de comparar, són moments diferents, però estic molt content que el Peralada d’ara ho hagi aconseguit, té molt mèrit. Però nosaltres, per exemple, vam fer un equip nou de 20 jugadors que no es coneixien entre ells. No vam fer ni pretemporada perquè anaven arribant jugadors sobre la marxa, fins i tot alguns amb la lliga començada. I teníem la pressió d’acabar primers.

Quins consells els donaria per afrontar la promoció?

És un premi, per a ells, i no una obligació marcada des de l’inici de temporada. Que visquin el moment com a únic, és un repte positiu. Són partits de competició molt macos de viure. Que juguin alliberats i segur que donaran la seva millor versió.

El Peralada està capacitat per afrontar la Segona RFEF?

Si es produeix l’ascens, segur que trobaran la fórmula. A Segona RFEF hi ha forces equips de Catalunya i és un avantatge respecte a l’anterior Segona Divisió B. Crec que si es fan les coses amb seny, sí que es pot gaudir del repte d’estar a Segona RFE.