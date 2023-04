Les veteranes del Club Xon’s Rem Empuriabrava es van proclamar per primer cop campiones de la lliga catalana de llaüt mediterrani, el diumenge passat a la platja de Castelldefels. El conjunt castelloní afrontava la cinquena i última regata del campionat com a líder indiscutible de la competició i no va donar opció a les rivals. En van fer prou sent terceres per aixecar el guardó i quedar per davant, a la classificació general, de les seves perseguidores, Club Rem Santa Cristina, de Lloret de Mar, i Club Rem Mataró.

El Xon’s havia quedat primer a les proves d’Empuriabrava i de Castelldefels, i segon a Deltebre i a Lloret de Mar. L’entrenador de l’equip, Màrius Duñach, explica que «som mereixedores del títol, tot i que Mataró i Santa Cristina també el podien haver guanyat. Hem demostrat ser més constants i amb molt d’esforç l’hem aconseguit. Tampoc cal oblidar les noves incorporacions de l'any, la Neus, l'Anna i l'Annabel, que han donat oxigen a l'equip». Ara, les veteranes del Xon’s ja poden preparar els següents reptes: el Campionat de Catalunya, que se celebrarà el 7 de maig a Banyoles, i el d’Espanya, que acollirà Màlaga el 20 de maig. El 2022, van quedar primeres del campionat català i terceres de l’estatal i la intenció és tornar a treure el cap a les posicions capdavanteres. Duñach considera que «som un equip amb molt potencial, que ens agraden els reptes i ens trobarem equips amb molt nivell. Els dos campionats els afrontem amb molta il·lusió i esperem mostrar la nostra millor versió». Al Campionat de Catalunya es trobaran les mateixes rivals que hi havia a la lliga catalana i també hi participarà l’equip sènior masculí del club.