El Vic s’ha convertit en el convidat sorpresa en el tram final per la lluita per ascendir a Primera Catalana. El conjunt osonenc va despenjar el Figueres de la pugna després de superar-lo amb un gol en el darrer minut a Vilatenim (0-1) i passa a ser l’únic rival directe pel líder, l’Escala. Els escalencs van perdre 1-0 al camp del Mollet, també en el temps afegit i després de fallar un penal, i ara el marge respecte al segon classificat en solitari, el Vic, és de només cinc punts.

Els figuerencs van desaprofitar, per enèsima vegada, l’ensopegada de l’Escala per retallar-li punts i continua a vuit punts del líder quan només queden sis jornades per acabar. El conjunt que entrena Arseni Comas s’acomiada gairebé de tota opció de recuperar la Tercera RFEF un any després i ara haurà d’assegurar l’accés a la Superlliga Catalana, que s’hi classifica del segon al cinquè.

Calendari favorable per a l’Escala

L’Escala d’Arnau Sala ha perdut els dos últims partits, però és optimista de cara a la recta final: té el goal average a favor amb el Vic i l’únic rival que li queda de la part alta per enfrontar-s’hi és el mateix Figueres, a la penúltima jornada, el 21 de maig.