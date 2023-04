El pròxim 30 d’abril, el Peralada iniciarà el camí de la fase d’ascens a Segona RFEF, la quarta categoria estatal. La primera eliminatòria serà els quarts de final i, en cas d’anar superant rondes, el partit de tornada de la final serà el 4 de juny. Pujar a Segona RFEF significaria, per al club peraladenc, reviure els duels que va tastar per primer cop fa cinc-sis anys quan militava a Segona Divisió B com a filial del Girona FC. L’actual Segona RFEF compta, actualment, amb històrics com l’Hèrcules o el Lleida, que lluiten per jugar la promoció d’ascens i evitar el descens, respectivament.

El Peralada ja sap què és trepitjar estadis que en el seu dia van ser de Primera Divisió, com el Rico Pérez d’Alacant o el Camp d’Esports. En aquella etapa, també va jugar en camps d’equips que avui estan a Primera, com el Mallorca i l’Elx. Actualment, només queden dos supervivents a la plantilla, ambdós en el cos tècnic: Xavi Geronès, el delegat, i Pep Genís, encarregat del material. Geronès fa 11 anys que és al primer equip –va començar amb l’equip a Primera Catalana– i ja somia a tornar a fer la maleta per als desplaçaments: «Dels camps dels possibles equips que ens trobaríem en un hipotètic ascens és clar que el més gran entre els històrics seria el Rico Pérez. M’encantaria tornar allà, on ens va quedar l’espineta clavada de perdre-hi per 3-2 amb un gol rebut al minut 85 després de fer un gran partit. També m’agradaria visitar el del Terrassa, després de la remodelació; el del Lleida, on sempre es respira molt d’ambient, i em faria il·lusió poder viatjar de nou a les Balears». No era l’objectiu a l’estiu Gero explica que «tornar al play-off és molt especial i ho és més que l’altre cop, perquè ara ho hem aconseguit amb els nostres propis mitjans i amb jugadors de la zona». Reconeix que «no era l’objectiu principal a l’estiu, ja que amb el canvi de director esportiu i del cos tècnic vam haver de portar més de la meitat dels jugadors nous. Veient la plantilla, però, la qualitat era molt alta». El també responsable de les xarxes socials del club afirma que «quan realment vam veure que teníem opcions per competir amb qualsevol equip per al play-off va ser a finals de la primera volta, quan vam acabar l’any en llocs de promoció i havent enllaçat, en vuit partits, una ratxa de cinc victòries, dos empats i una sola derrota. És més un treball de tot l’any que no d’un moment concret». El Peralada podria afrontar la Segona RFEF? Geronès ho té clar: «Creiem que sí. Lògicament, s’haurien de fer retocs a la plantilla i al pressupost. Si poguéssim mantenir els jugadors claus, juntament amb els fitxatges, crec que hi podríem competir. Pel que fa a l’estructura de club, hem crescut i hem après molt després de l’experiència dels tres anys amb el Girona. Això fa que el club sigui més fort i més sòlid per poder afrontar aquest gran repte». Diumenge (12 h), últim partit El Peralada tancarà la Tercera RFEF aquest diumenge a casa en horari unificat (12 h) davant el Sants. El dissabte va perdre al camp del Rapitenca (2-1) amb gol de Sergi Solans i ara l’equip és 5è. L'únic objectiu de l'última jornada és guanyar el partit per intentar acabar tercer i poder sobrepassar l'Hospitalet i el San Cristóbal.