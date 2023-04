El Bàsquet Girona U18 es va proclamar campió, el passat 16 d'abril, del Campionat de Catalunya Júnior Femení Preferent al Pavelló Municipal d'Esports de Salt. Les gironines van obtenir el títol després de superar a la final al Farmàcia 1925 Femení Sant Adrià A per un 64-40. Al Bàsquet Girona U18 hi va jugar la llançanenca Laia Baus, exjugadora del Club Bàsquet Grifeu de Llançà que continua la seva progressió en el món del bàsquet: el 2017, amb 12 anys, es va penjar la medalla d'or amb la seleccio catalana en el Campionat d'Espanya mini. Laia Baus no és l'única membre de la família que juga a bàsquet. La seva germana, Aina, que també havia guanyat el mateix títol amb Catalunya, competeix actualment amb el CB Grup Barna B, de la Primera Catalana.

A més de Baus, al Bàsquet Girona U18 hi havia un altre representant altempordanès: el segon entrenador de l'equip és Bru Rovira, alhora tècnic del Club Bàsquet Escolàpies.