Un greu accident en el ral·li de Tineo ha tingut com a conseqüència la mort de dos participants, Julio César Castrillo i Francisco Javier Álvarez, al xocar contra un arbre. El capdavant del ral·li es troba ara neutralitzat al centre de Tineo (Astúries), des d’on havia de baixar fins al recinte firal per revisar els vehicles. S’espera que l’organització de la carrera, que està a falta de dos trams per al final, suspengui la competició.

El tram on va tenir lloc l’accident sortia de la localitat de Piedrafita i s’acabava als voltants de la localitat de Tineo. Els fets van tenir lloc cap a les 16.25 hores. Muy triste ante las noticias del fallecimiento del piloto Julio César Castrillo y su copiloto, Francisco Javier Álvarez, durante la disputa del antepenúltimo tramo de la jornada Rally Villa de Tineo.

Mi más sentido pésame para sus familias y amistades. — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) 15 de abril de 2023 Francisco Javier Álvarez era natural d’Oviedo, de Ciudad Naranco, i era conegut per haver sigut copilot de gent com Roberto Solís, amb qui va guanyar el Desafío Peugeot, i gràcies a això va formar part de l’equip oficial de Peugeot en el Campionat d’Espanya. També va ser copilot d’Alberto Hevia i Ángel Paniceres.