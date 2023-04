La Costa Brava Stage Run (CBSR) és una cursa a peu de tres etapes de la Costa Brava que tindrà lloc aquest cap de setmana. La prova (amb recorreguts de 80 i 120 km) arrencarà aquest divendres 14 d'abril a Blanes i finalitzarà el diumenge 16 a Portbou, després de passar, també per l'Alt Empordà, per Roses, Cadaqués, Port de la Selva, Llançà i Colera. El recorregut de la CBSR segueix tant el conegut GR-92, sender que creua Catalunya per la vessant mediterrània, com el Camí de Ronda de la Costa Brava, camins que ressegueixen alguns trams de la costa entre Blanes a Portbou arran de mar; antigament utilitzat tant com a via de retorn a casa pels pescadors accidentats mentre feinejaven, com pel control del contraban i l’estraperlo el segle passat.

L'última etapa serà a l'Alt Empordà i constarà de dos recorreguts: entre Roses i Portbou (48 km) i entre Cadaqués i Portbou (29 km). Els primers 4 km de l'últim tram transcorren pel Camí de Ronda, platges i urbanitzacions, abans de passar per zones com Cala Montjoi, Cala Jòncols i Cap de Norfeu. A Cadaqués, punt de sortida de la CBSR80K, s'afrontarà la pujada més llarga de tota la cursa, 380m fins a Bufadors. Es baixarà per pista i corriol fins al Port de la Selva, on els participants recuperaran un Camí de Ronda que donarà pas a Llançà i a la Platja de Garbet. Un petit tram tècnic entre roques, Colera i la pujada final al Coll del Frare serà el darrer escull fins a Portbou, arribada final de la cursa.