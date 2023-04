La dotzena edició de l’Enduro Salines de Maçanet de Cabrenys tindrà, aquest diumenge 16 d'abril, més de 200 corredors i corredores. En concret, la cursa va tancar les inscripcions ahir dimarts després d’assolir 211 participants, un número que confirma la recuperació després d’uns anys marcats per les restriccions de la pandèmia de la Covid-19: el 2021 el volum d’esportistes va ser de 153, mentre que l’any passat es va xifrar en 160. Enguany, la cita esportiva comptarà amb riders provinents d’arreu de Catalunya, però també de països com França -73 dels quals de la Catalunya del Nord, volum que continua creixent any rere any-, Espanya, Portugal i Andorra. Entre aquest elenc hi ha noms com el jove valor andorrà Àlex Iscla (Forestal), un dels candidats a pujar a l’esgraó més alt del podi juntament amb el pilot de l’Illa -al Rosselló- Damien Oton (Orbea) o el talent gironí Adrián Cuéllar (Megamo), mentre que la categoria femenina se la disputaran, entre altres, la catalana Ares Massip o la nord-catalana Nastacia Gimenez, procedent de Montesquiu d’Albera.

La prova, organitzada un any més pel Club Esportiu Tramuntana X-Trem i MasdhProduccions, és puntuable pel Campionat de Catalunya en el marc de la Copa Pirineus MTB Internacional. En concret, constarà d’un recorregut d’uns 32 quilòmetres i 1.407 metres de desnivell amb quatre trams cronometrats -d’aproximadament 17 minuts-. En la cursa d’aquest 2023, que continuarà sortint des de la zona esportiva del nucli empordanès i transcorrerà pel massís de les Salines, es canviaran dos d’aquests quatre trams de les darreres edicions i el track es donarà a conèixer aquest divendres. Una prova amb tradició La cursa maçanetenca acostuma a ser una cita ben marcada al calendari dels ciclistes, que aprofiten la prova com a test d’inici de la temporada. Això ha fet que, amb el temps, hagi esdevingut un dels punts neuràlgics de l’Enduro BTT al sud d’Europa. “Estem orgullosos de poder dir que som la seu amb més edicions d’Europa: dotze de consecutives i federades. Cada any té les seves particularitats i la d’aquest 2023 és que serà puntuable per la Copa Catalana. Vam ser la referència al seu moment i, dotze anys després, ho continuem essent”, assenyala el director tècnic de la cursa, Jep Coromines.