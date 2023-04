El Viladamat, immers en la lluita per mantenir-se a Segona Catalana, ha vist com l'entrenador Boran Minic Botxi deixava el càrrec, la setmana passada. Qui va ser jugador del Peralada, la Jonquera i de l'Escala ha optat per plegar a quatre jornades pel final perquè se li han «acabat les forces i les ganes de continuar. El millor és fer un pas al costat, han estat dos anys durs i intensos». Els viladametencs tenen un punt de marge respecte al descens a Tercera Catalana, una categoria la qual van assolir el títol com a campions la temporada passada, amb Botxi com a entrenador: «Em quedo amb aquest ascens històric, va ser una fita mai assolida per al club».

Botxi explica que la temporada passada «va ser espectacular, amb un compromís dels jugadors del 200% i una predisposició total del club», però aquest any ha estat «ple de dificultats». El tècnic escalenc agraeix «l’esforç i el treball de la junta i dels jugadors» i ara es prendrà un temps «per descansar i recuperar la il·lusió d’afrontar nous reptes». Murillo debuta a Blanes El lloc de Botxi serà ocupat, fins a final de temporada, per Toni Murillo, qui era el seu tècnic ajudant al Viladamat. El seu debut serà aquest dissabte (17 h) al camp del Ca l'Aguidó, de Blanes. Els viladamatencs es juguen el descens amb el Gironès-Sabat.