El 4 de juny és la data fixada en el CF Peralada per saber si jugarà a Segona RFEF la propera temporada. És el dia en què, en cas d’haver anat superant rondes prèvies, es jugarà la final per ascendir. Ara bé, per poder pujar a la quarta categoria estatal haurà de superar un total de tres eliminatòries a doble partit, o sigui, sis enfrontaments. El conjunt que entrena Miquel Àngel Muñoz s’ha classificat per al play-off d’ascens a Segona RFEF a dues jornades pel final de la lliga de Tercera RFEF.

El tret de sortida de la promoció serà el 30 d’abril, en el partit d’anada de la primera eliminatòria (quarts de final). Les dues primeres rondes seran contra equips del mateix grup català: si la lliga acabés avui el primer rival seria l’Hospitalet del llançanenc i exPeralada Hèctor Simón, amb la tornada a casa. En cas de superar-la, se les veuria contra el vencedor del Sant Andreu-San Cristóbal a les semifinals. La tercera i última eliminatòria, la final, la jugaria contra un rival de Tercera RFEF de fora de Catalunya, entre el 28 de maig i el 4 de juny. El darrer «play-off», el 2017 Sis anys després el Peralada tornarà a jugar una promoció d’ascens. En aquella ocasió, a la temporada 2016-17, el conjunt peraladenc va disputar l’accés per ascendir a Segona Divisió B com a segon classificat de Tercera Divisió quan era filial del Girona. Celebració des de casa El bitllet per al play-off l’ha assegurat quan encara queden dos partits per finalitzar la lliga regular. La celebració de l’accés es va produir sense jugar. La derrota de la Muntanyesa i l’empat del Girona B, el diumenge passat, ha deixat sense opcions a aquests dos equips d’atrapar el Peralada. Els homes de Muñoz haurien pogut celebrar el bitllet a la gespa, però van perdre el seu partit el dijous passat davant el Castelldefels (1-2). El Peralada té els deures fets i aquest dissabte (17 h) jugarà el penúltim partit al camp de la Rapitenca. L’equip és tercer i intentarà guardar aquesta plaça perquè permet tenir el factor camp a favor al play-off en cas de jugar contra rivals que té per sota.