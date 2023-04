El València (U15 cadet) i l'Atlètic de Madrid (U13 infantil) es van proclamar campions de les seves categories a les finals de la 21ª edició del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) que es van celebrar el dissabte passat a l’Estadi de Vilatenim de Figueres. El complex figuerenc va acollir l'assistència de 2.500 espectadors -a la inauguració, el dimecres, se n'hi van concentrar 7.000.

El Valencia va guanyar el títol en categoria cadet (U15) després de superar l'Atlètico de Madrid. El conjunt que entrena David Pérez es va imposar al seu rival a la tanda de penals, després que el partit acabés amb un empat sense gols en el marcador (0-0) un cop disputat tot el temps reglamentari. Des dels onze metres, els madrilenys van fallar dos llançaments i això els va impedir aconseguir la victòria final. Tot i comptar amb dos dels tres màxims golejadors d’aquesta categoria (Miguel Llorente amb 10 gols i Brayan de la Cruz amb 6), l'Atlètic de Madrid no va poder superar un Valencia que s’ha fet fort durant tot el torneig a partir de la defensa. En 7 partits no ha encaixat ni un sol gol i ha superat a rivals com el California 08B Allstars (4-0), CD Laguna EVT (0-5), JDB Internacional (2-0), el IF Brommapojkarna (3-0), UE Quart (2-0) i FC Porto als penals (3-5 després del 0-0).

També a la tanda de penals

El campió de la categoria infantil (U13) es va decidir també a la tanda de penals i va coronar en aquest cas l'Atlètic de Madrid com a guanyador del torneig, després de superar el Vila-real al camp del Figueres. El temps reglamentari va acabar amb empat al marcador (1-1) i el conjunt que entrena Fabio Futre va decidir al seu favor des dels onze metres perquè no va fallat cap dels seus cinc llançaments (5-3). Ben aviat es va avançar l’equip de La Plana amb un gol matiner de Luc Diarrasouba als tres minuts, però abans del descans va empatar Prince Emmanuel Enorense. El partit va ser molt equilibrat, amb ocasions de gol per a cada equip, però el marcador ja no es va moure i els penals van acabar definint el campió d’aquesta categoria.

Sense massa problemes va superar el Club Atlético de Madrid infantil la fase de grups, on es va desfer del PSG Academy Florida (6-0), UE Quart (1-7) i JP Select (6-0). Després, torn per superar el HB Koge (3-1) als vuitens de final i de necessitar els penals per batre el Jiu Teng FC a quarts. El matí de la final, va guanyar la seva semifinal amb el Juventus FC (2-0). A la final es va imposar a un Villarreal CF que comptava els seus partits per victòria i que havia tancat els tres primers partits del seu grup amb més de 30 gols a favor.