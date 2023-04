La Fundació Altem va aconseguir una medalla d’or en els Jocs Special Olympics que es van disputar el cap de setmana passat a Granollers. Els figuerencs hi van prendre part amb 15 esportistes, sis dels quals van jugar a bàsquet –a la foto– i nou a petanca, on van obtenir el metall. L’esdeveniment esportiu comptava amb 14 disciplines i estava coorganitzat per la Federació Catalana d’esports per persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL).