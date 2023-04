Un empat li servia al Peralada per assegurar-se una plaça al play-off d'ascens a Segona RFEF, però no va poder ser. El Castelldefels es va emportar els tres punts en un partit molt disputat però on l'equip visitant va saber defensar l'avantatge tot i quedar-se amb 10 al minut 68.

Dijous al vespre al Municipal peradalenc, va ser el Peralada el primer en avisar al minut 4, amb un xut creuat de Pala que va sortir fregant el pal. Però els visitants van estar més encertats, i en la segona ocasió que van tenir, Eslava va batre al porter xampanyer i v avançar el Castelldefels al marcador. Lluny d'abaixar els braços, el Peralada va fer un pas endavant i va disposar d'ocasions clares per igualar el matx. No va ser fins al descompte quan l'empat va pujar al marcador, amb un gran gol de Llorenç Busquets. 📹 El gol de Llorenç Busquets, que s’emporta per velocitat la pilota davant el central visitant i defineix creuat a la perfecció lluny de l’abast del porter Antonell!!! MOOOLT GRAAAN LLORE!!! 💪🏼💪🏼💪🏼💚🤍



