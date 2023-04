El Roses B manté el lideratge de Quarta Catalana amb set punts de marge després de superar (1-3) un Siurana que, tot i ser sisè, era el rival que més en forma està i que havia sumat 25 dels últims 27 punts possibles. Nelson, Hèctor i Mouhamed van marcar els gols dels de Juan Diego Herrera. Només hi ha una plaça d’ascens en joc i les victòries rosinques van frustrant els rivals amb l’intent d’atrapar-los.

Ara bé, la segona plaça, tot i que no està estipulat al pla de competicions, també pot acabar donant l’ascens. Bé ho sap l’Agullana, que el curs passat va pujar en ple estiu per retirades que hi havia a Tercera Catalana. És aquí on conjunts com l’Esplais, actual segon classificat, o fins i tot Sant Miquel de Fluvià i Vilamalla, situats darrere seu, poden tenir alguna esperança a on aferrar-se.

Però no n’hi ha prou amb acabar com a segon del grup 30, ja que les hipotètiques places vacants es reparteixen entre tots els subcampions gironins. Actualment, el millor segon de Girona és el Tordera B, seguit del Santjoanenc i de l’Esplais, que haurà de millorar els registres.

Sis gols de l’esplaienc Hossni

Els castellonins van fer els deures el dissabte passat després de golejar el Cabanes (8-2) amb sis gols del pitxitxi Hossni Jelleun.