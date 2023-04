Nou partits en dos mesos per intentar la salvació a la categoria i evitar caure a l’infern del futbol territorial. És el nombre d’enfrontaments i el temps que els queden als equips de la zona baixa de Tercera Catalana per no descendir a Quarta Catalana. Hi ha quatre places en joc que, en un principi, se les disputen cinc equips. Si la lliga acabés avui, l’Agullana, 14è classificat, seria el primer equip que se salvaria, mentre que els quatre següents baixarien: Cistella, Sant Pere Pescador, Borrassà i Selvatans. L’Empuriabrava-Castelló B, 13è i amb cinc punts de coixí respecte al descens, no té ni molt menys la permanència assegurada.

Els de la Selva de Mar i els agullanencs fa només un any que van deixar la Quarta i volen assaborir la Tercera més temps. Per la seva part, el Cistella i el Sant Pere Pescador van pujar de categoria agafats de la mà la temporada 2013/14 i una dècada més tard pugnen conjuntament per no baixar. Més sonat és el cas del Borrassà, que duu quasi dues dècades consecutives a Tercera Catalana -i a l’antiga Segona Regional- després d’assolir l’ascens a la temporada 2004/05 com a campió de l’extingida Tercera Regional amb Jordi Baró com a entrenador.

Duels directes

L’Agullana de Juanlu Cabrera es jugarà la permanència amb tots els rivals directes. Dels nou partits que li queden, cinc són contra rivals que lluiten per escapar-se de les brases. Al Cistella d’Albert Sala i al Sant Pere Pescador d’Enzo Galli només els queda un enfrontament contra rivals directes: amb el Borrassà i l’Agullana, respectivament. Els borrassanencs, entrenats per Pau Quirante, encara se les han de veure amb Selvatans, Cistella i Agullana, mentre que els de la Selva de Mar, dirigits per Joan Mallart, buscaran retallar punts contra Borrassà i Agullana.

L’Agullana fa patir el líder

En la jornada del cap de setmana passat, l’Agullana va fer patir de valent el líder imbatut del grup, el Bellcaire d’Empordà (1-0), i només va quedar doblegat per un gol de Josue Lagos a la mitja hora. El Cistella es va desfer del Selvatans (3-4) amb un doblet de David Alves, el Sant Pere va superar el Bàscara (2-0) i el Borrassà va deixar escapar la victòria en l’últim minut al camp de l’Empuriabrava-Castelló B (2-2).