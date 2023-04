La 21ª edició del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC – Mediterranean International Cup) ha començat aquest dimecres amb la disputa dels primers partits al matí i la cerimònia d’inauguració celebrada a l’estadi de Vilatenim de Figueres a la tarda. El campionat s’allargarà fins aquest diumenge 9 d’abril, reunirà un total de 344 equips procedents de 33 països dels cinc continents i viurà fins a 842 partits en 35 municipis de la província de Girona. La jornada d’avui ha comptat amb la tradicional desfilada al damunt de la gespa de tots els clubs participants amb les seves respectives banderes i l’entrega del Premi Dani Montesinos de periodisme esportiu. Les graderies de l’estadi s’han omplert amb la presència de 7.000 persones. David Bellver, president del MICFootball, ha donat la benvinguda a tots els equips en diferents idiomes i els ha desitjat “que gaudeixin de l’experiència tal i com van fer anys enrere futbolistes d’elit com Neymar, Coutinho, Cesc Fàbregas, Casemiro, Rashford o Piqué, entre d’altres”.

Anna Julià, representant Territorial de l’Esport de la Generalitat a Girona, ha subratllat que “des de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física donem suport als esdeveniments esportius com aquest, que tenen un impacte a nivell esportiu, formatiu i econòmic al nostre país. És un èxit perquè compta amb els ingredients ideals: els millors clubs del món, les millors instal·lacions, una gran organització, el suport de les institucions i centenars de voluntaris que treballen perquè tothom se senti com a casa”.

El diputat d’Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef, ha explicat que “per a la nostra demarcació és un privilegi portar més de dues dècades essent escenari d’un dels torneigs de futbol base amb més prestigi del món. Es tracta d’un esdeveniment tan arrelat al territori i als seus municipis que la Setmana Santa ja no seria el mateix sense el MIC”.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha afirmat que “és un plaer que un torneig que està més que consolidat hagi escollit la nostra ciutat per celebrar-hi la seva inauguració. És una meravellosa oportunitat per als nostres equips de futbol locals de mostrar el seu talent i competir contra alguns dels millors clubs del món. El MIC fomenta la companyonia, permet compartir, gaudir de diferents cultures i ens ensenya a ser més solidaris. És una experiència extraordinària per als nens i nenes participants i les seves famílies”.

Després de la disputa del partit Real Madrid CF - Albion SC San Diego (U12-A) i durant el descans del duel entre el FC Barcelona i el CE Mercantil (U14), l’estudiant de periodisme Oscar Ollero Santiago ha rebut el guardó que l’acredita com a guanyador de l’onzena edició del Premi Dani Montesinos. Es tracta d’un concurs de periodisme esportiu que intenta promocionar joves talents i commemorar alhora la figura d’aquest periodista, que va morir el 2012 en un accident de trànsit. Com a recompensa, Oscar Ollero podrà realitzar les pràctiques al canal de televisió GOL Play. La inauguració ha comptat també amb l’actuació dels integrants de l’escola de dansa urbana Dance Me.

Les finals, aquest cap de setmana entre Figueres i Palamós

El MICFootball, organitzat per MICSports, se celebrarà fins aquest diumenge. Les 9 finals es dividiran, com darrerament, entre Figueres i Palamós el cap de setmana. Els altres municipis que acullen partits són: Bàscara, Begur, Caldes de Malavella, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Castell i Platja d’Aro, Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Fornells de la Selva, Girona, Hostalric, L’Escala, La Bisbal d’Empordà, La Jonquera, Llagostera, Llançà, Lloret de Mar, Monells, Mont-ras, Palafrugell, Pals, Quart, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d’Aro, Sils, Torroella de Montgrí-L’Estartit, Tossa de Mar, Vidreres i Vilablareix. Salt és la novetat d’aquesta edició.

Hi ha assistit 344 equips (363, si es compten els 19 participants del MICIntegra) procedents de 33 països dels cinc continents i més de 7.000 participants, comptant jugadors i membres dels cossos tècnics. Hi ha conjunts representants dels Estats Units, Brasil, Canadà, Uzbekistan, Mali, Puerto Rico, Panamà, Mèxic, Japó, Hong Kong, Colòmbia, Israel, Perú, Emirats Àrabs Units, Xina, Aràbia Saudita, Austràlia, Costa Rica i Kazakhstan, així com també dels següents països europeus: Espanya, Regne Unit, Dinamarca, Hongria, Alemanya, Andorra, Suècia, França, Portugal, Àustria, Noruega, Finlàndia i Itàlia. Els jugadors i jugadores d’entre 12 i 19 anys estan dividits en 9 categories: alevins de futbol 11 i futbol 7 (U12-A i U12-B), infantils (U13 i U14), cadets (U15 i U16) i juvenils (U18, U19 i F19). En total es disputaran 842 partits.

D’entre els equips confirmats, n’hi ha 10 dels 20 clubs que actualment competeixen a LaLiga (FC Barcelona, Real Madrid CF, RCD Espanyol, Club Atlético de Madrid, Valencia CF, Villarreal CF, Real Betis Balompié, Sevilla FC, Real Sociedad de Fútbol i Girona FC) i d’altres conjunts destacats europeus, com el Manchester United FC, Liverpool FC, Manchester City FC, AC Milan i Paris Saint-Germain FC, entre altres. Les retransmissions televisives i per streaming també seran presents en aquesta edició i una gran part del torneig es podrà seguir des de qualsevol racó del món.