Si no hi ha un daltabaix, el Peralada farà la promoció d’ascens per pujar a Segona RFEF, quarta categoria estatal on ara hi ha històrics com el Lleida, l’Hèrcules o els filials del València i de l’Espanyol. Ja s’hi havia enfrontat quan va militar a Segona Divisió B quan era filial del Girona, i ara somien en tornar-hi de nou. Per pujar, hauria de superar tres eliminatòries a doble partit: les dues primeres contra els rivals amb qui ara comparteix play-off i l’última contra un equip de fora de Catalunya.

Queden tres jornades per acabar la lliga de Tercera RFEF i el Peralada obtindrà el bitllet matemàtic si guanya aquest dijous a casa (18.30 h) al Castelldefels, novè classificat amb opcions remotes de play-off. Fins i tot amb un punt en faria prou sempre i quan la Montanyesa, amb qui té l’average perdut, no guanyi el diumenge al Vilassar de Mar. En cas que no pogués ser a la propera jornada, el conjunt de Miquel Àngel Muñoz tindria dues ocasions més per segellar el play-off, contra dos rivals que estan en zona de descens a Superlliga, Rapitenca i Sants. Doblet del defensa Micaló El triomf de diumenge passat davant la Pobla de Mafumet (3-1) i haver perdut només un partit de les últimes onze jornades ha portat els peraladencs a estar en aquesta privilegiada situació. I va vèncer el filial del Nàstic de Tarragona amb les absències per lesió dels seus tres màxims golejadors: Solans, Nierga i Medina, que han marcat 22 dels 36 gols de l’equip. Un doblet de gols del lateral Lluís Micaló, un dels quals des de 80 metres ajudat per la tramuntana, un gol per l’escaire del migcampista Adrià Méndez i les aturades d’Aroca van deixar els tres punts al Municipal.