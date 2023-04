La 21a edició del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC – Mediterranean International Cup) es posa en marxa demà dimecres, 5 d’abril, i s’allargarà fins aquest diumenge, dia 9, en 35 municipis de la província de Girona. L’esdeveniment, tota una referència esportiva de la Setmana Santa, comptarà amb més de 7.000 participants, entre futbolistes i membres dels cossos tècnics. Seran 344 equips procedents de 33 països dels cinc continents que es repartiran en 9 categories (des de l’U12 fins a l’U19, masculins i femenins). S’inaugurarà demà a la tarda a l’Estadi de Vilatenim de Figueres, un escenari que repetirà, juntament amb Palamós, com a seus de les finals del cap de setmana. Per escalfar motors, aquesta tarda (a partir de les 16 hores), tindrà lloc el Pre-MICFootball a l’Estadi Miquel Coromina i Morató de Banyoles, amb 6 equips de categoria infantil (U14): els dos amfitrions competiran amb conjunts de Perú, Hong Kong i els Estats Units.

La jornada a Vilatenim, que es podrà seguir en directe pel canal Esport3, començarà a dos quarts de cinc de la tarda (16:30 hores) amb el partit de categoria U12A entre el Real Madrid CF i l’Albion SC San Diego (Estats Units). La cerimònia d’inauguració tindrà lloc a tres quarts de sis, amb la desfilada amb els abanderats dels equips participants, els parlaments de les autoritats i el reconeixement del guanyador de l’onzena edició del Premi Dani Montesinos. Es tracta d’un concurs de periodisme esportiu que commemora la figura del periodista, que va morir l’any 2012 en un accident de trànsit, i promociona joves talents. L’estudiant Oscar Ollero Santiago ha sigut el vencedor d’aquest any i obtindrà com a recompensa unes pràctiques al canal de televisió GOL Play. Abans de la disputa del partit de categoria U14 entre el FC Barcelona i el CE Mercantil, previst per a les 18:30 hores, hi haurà una actuació del grup de dansa urbana Dance Me.

Juanjo Rovira, director de MICFootball, subratlla que “hem tornat a les xifres del 2019 perquè tornem a estar per sobre dels 300 equips i comptem amb molts països que representen els cinc continents. La gent té ganes de viatjar, venir fins aquí i passar-s’ho bé i és precisament això el que busquem: que tothom visqui una experiència que no pugui oblidar mai”. Fent “realitat el somni de molts i nens i nenes” durant dues dècades, la intenció a curt i mig termini és la de “seguir creixent en volum i qualitat, consolidant les categories i mica en mica anar augmentant el número d’equips participants”.

344 equips repartits en 35 seus de la província de Girona

El MICFootball, organitzat per MICSports, se celebrarà del 4 al 9 d’abril. Les 9 finals es dividiran, com darrerament, entre Figueres i Palamós el cap de setmana. Els altres municipis que acolliran partits són: Bàscara, Begur, Caldes de Malavella, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Castell i Platja d’Aro, Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Fornells de la Selva, Girona, Hostalric, L’Escala, La Bisbal d’Empordà, La Jonquera, Llagostera, Llançà, Lloret de Mar, Monells, Mont-ras, Palafrugell, Pals, Quart, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d’Aro, Sils, Torroella de Montgrí-L’Estartit, Tossa de Mar, Vidreres i Vilablareix. Salt és la novetat d’aquesta edició.

Hi assistiran 344 equips (363, si es compten els 19 participants del MICIntegra) procedents de 33 països dels cinc continents i més de 7.000 participants, comptant jugadors i membres dels cossos tècnics. Hi haurà conjunts representants dels Estats Units, Brasil, Canadà, Uzbekistan, Mali, Puerto Rico, Panamà, Mèxic, Japó, Hong Kong, Colòmbia, Israel, Perú, Emirats Àrabs Units, Xina, Aràbia Saudita, Austràlia, Costa Rica i Kazakhstan, així com també dels següents països europeus: Espanya, Regne Unit, Dinamarca, Hongria, Alemanya, Andorra, Suècia, França, Portugal, Àustria, Noruega, Finlàndia i Itàlia. Els jugadors i jugadores d’entre 12 i 19 anys estaran dividits en 9 categories: alevins de futbol 11 i futbol 7 (U12-A i U12-B), infantils (U13 i U14), cadets (U15 i U16) i juvenils (U18, U19 i F19). En total es disputaran 842 partits.

D’entre els equips confirmats, n’hi ha 10 dels 20 clubs que actualment competeixen a LaLiga (FC Barcelona, Real Madrid CF, RCD Espanyol, Club Atlético de Madrid, Valencia CF, Villarreal CF, Real Betis Balompié, Sevilla FC, Real Sociedad de Fútbol i Girona FC) i d’altres conjunts destacats europeus, com el Manchester United FC, Liverpool FC, Manchester City FC, AC Milan i Paris Saint-Germain FC, entre altres. Les retransmissions televisives i per streaming també seran presents en aquesta edició i una gran part del torneig es podrà seguir des de qualsevol racó del món.