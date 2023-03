Queda mig any perquè les categories de futbol-7 canviïn radicalment. Ho faran a partir de la temporada 2023/24, segons va aprovar la Federació Catalana de Futbol a l'Assemblea General Ordinària de l'any passat. A partir del pròxim curs s'eliminaran les nomenclatures aleví, benjamí i prebenjamí, que es desdoblaran i passaran a anomenar-se entre sub12 i sub7. Aquest fet té una premissa clara: implantació de categories per anys de naixement. Pel que fa a categories infantils, aquesta modificació s'aplicarà a partir de la 2024/25 i la cadet a la següent (2025/26), tot i que aquesta última no es descarta avançar-la a 2024. En juvenils, la implantació seria a la 2026/27, però s'ha d'acabar d'estudiar perquè inclou tres franges d'edat i perquè les lligues superiors depenen de la Reial Federació Espanyola de Futbol. En categories femenines, tot seguirà igual i només hauran d'adaptar-se els equips de noies que competeixen en lligues masculines.

Jordi Bonet, vicepresident i delegat de la Federació Catalana a Girona, va explicar el nou sistema la setmana passada a la seu de l'ens a Figueres, amb la presència d'una quinzena de clubs de la demarcació i acompanyat pel directiu figuerenc Carles Mallart i pel delegat comarcal Manuel Núñez: «És un canvi radical. Les categories passaran a jugar-se per any natural i no es barrejaran edats, ja que en molts casos es veuen diferències», va anunciar. La modificació del sistema de competicions serà pioner a l’Estat espanyol i s’inspira en el funcionament «del futbol nòrdic». Amb aquests canvis, l’FCF pretén «igualar el nivell de la competició, evitar perjudicis als clubs i disminuir la diferència entre equips».

Un equip màxim a Preferent

El nou pla de futbol formatiu genera dubtes. Què passa si un club no té prou jugadors per fer un equip aleví per categoria? «Si hi ha barreja de jugadors d’anys diferents, l’equip competirà a la categoria dels més grans», va afegir. Per exemple, un club que té 6 jugadors S11 i 5 jugadors S12 haurà de fer un equip únic S12.

Actualment, dos equips d'un mateix club poden competir a aleví Preferent, però aquest fet desapareixerà: com a màxim hi podrà haver un equip a Preferent S12 i un altre a Preferent S11. D'altra banda, un jugador aleví de 1r any - S11 (2013) podria participar en S12 i en infantils, però un aleví de 2n any - S12 només podria canviar de categoria per anar a infantil.

Categoria per a principiants

A la 2023/24 també es posarà en marxa la categoria lúdica, per a jugadors que acaben de començar, similar a les lligues del Consell Comarcal, i que en aquest cas sí que hi haurà aleví, benjamí i prebenjamí.