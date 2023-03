El tennis taula altempordanès tornarà a comptar, a la temporada vinent, i si no hi ha un daltabaix, amb representants a la primera divisió estatal de tennis taula en categoria masculina i femenina. El CER Robin Prisco l’Escala, en nois, i el Tennis Taula Tramuntana, en noies, tenen la permanència virtual a Superdivisió quan queden quatre jornades per acabar i fins i tot disposen d’opcions –i esperances– d’acabar entre els sis primers, un fet que els permetria classificar-se per a competicions europees.

El CER l’Escala reprèn la lliga aquest dissabte (18 h) a la pista del penúltim, el Collado Mediano, de Madrid, on pot segellar la salvació. S’hi presentarà després de caure eliminat, el dijous passat, a Jaén, en els quarts de final de la Copa del Rei, contra l’Irun (3-0). Universidad de Burgos, Pontevedra i Compostela, tots tres de la part alta, seran els últims rivals de la lliga amb qui es jugarà les opcions per anar a Europa. David González, responsable de la secció, explica que «tenim la salvació pràcticament lligada malgrat que perdéssim els quatre partits. La intenció és acabar entre els sis primers, seria una temporada magnífica, però ens enfrontarem a quatre rivals complicats».

Els escalencs, cinquens a la classificació, juguen a Superdivisió des del 2015, any en què van recuperar la màxima categoria en una fase d’ascens disputada a Saragossa. A Europa, hi van anar per darrer cop el 2016. Actualment, l’equip està format pel palista de l’Escala Iker González, pel palafrugellenc Norbert Tauler, pel xinès Chih-Wei Yeh i pel rus Konstantin Chernov, que resideix al poble escalenc.

A quatre punts d’Europa

El Tramuntana, després del Torneig Estatal i del Campionat d’Espanya, a Jaén, reprèn la lliga aquest divendres (19 h) a Reus. Els tres darrers rivals es troben per sota: Irun, Son Cladera i Sant Cugat. Les figuerenques viuen el segon any a Superdivisió i el president del club, Jaume Muntada, explica que «ha estat una temporada molt bona, l’objectiu era no patir per la salvació i estem virtualment salvats». L’equip, setè, té Europa a quatre punts: «Per aquest any, és complicat. També caldria valorar el factor econòmic, ja que és una despesa extra que hem de valorar si fem l’esforç. No era l’objectiu d’aquest any, però al que ve, potser sí que podem aspirar-hi».

La plantilla del TT Tramuntana gira entorn de la palista de Figueres Jana Riera, vigent sotscampiona del Torneig Estatal i del Campionat d'Espanya en dobles. Completen el grup la barcelonina Clàudia Caymel, la italiana Gaia Monfardini, l’anglesa Tin-Tin Ho i la xinesa Jiaqui Meng.