Aquest dijous, 30 de març, ha tingut lloc la inauguració dels Jocs Special Olympics al Palau d’Esports de Granollers. La competició es disputarà durant tot el cap de setmana a terres vallesanes i en l'àmbit altempordanès hi prendrà part la Fundació Altem. Els figuerencs hi seran amb 15 esportistes, que es dividiran en les disciplines de bàsquet (6) i de petanca (9).

L’esdeveniment esportiu està organitzat per la Federació Catalana d’esports per persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), Special Olympics Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, i té l’objectiu de promoure la igualtat i la inclusió d’aquest sector. Enguany, seran 14 les disciplines esportives que es disputaran a Granollers per donar visibilitat i empoderament al sector. Abans d'anar a Granollers, aquest dimecres l'Altem va ser rebut a la seu de la Diputació de Girona pel diputat d'Esports Jordi Masquef.