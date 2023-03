L'Estadi de Vilatenim, de Figueres, serà l'escenari el proper dimecres 5 d'abril a la tarda de la inauguració de la 21a edició del torneig de futbol base internacional MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup). El Reial Madrid U12 (aleví) i el FC Barcelona infantil (U14) hi disputaran dos partits de la primera fase del torneig dels seus grups. Els blancs (16.30 h) s'enfrontaran a l'Albions SC San Diego i els blaugranes (18.30 h) al CE Mercantil. Entremig dels dos partits (17.45 h), hi haurà l'acte oficial de la inauguració i una actuació del Dance Me, escola de dansa urbana de Figueres.

El MIC tornarà a desembarcar per Setmana Santa a l’Alt Empordà, comarca que acollirà al voltant d’una quarta part del torneig. Entre el 4 i el 9 d’abril, un total de 8 municipis rebran partits de la 21a edició: Figueres (Vilatenim i Marca de l'Ham), l’Escala, la Jonquera, Llançà, Castelló d’Empúries-Empuriabrava (camps del centre històric i de l'Aeròdrom), Roses (camps de Mas Oliva i la Vinyassa), Sant Pere Pescador i Bàscara.