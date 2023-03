Roses serà l'epicentre de tres competicions de futbol platja al mes de juny: acollirà la segona fase de la Primera Divisió Masculina i la primera fase de la Primera Divisió Femenina de la Lliga Nacional (el 2, 3 i 4 de juny) i la Copa Catalunya (10 i 11 de juny).

Després d'una reunió entre la Federació Espanyola de Futbol, l’Ajuntament i el Club Esportiu i de Lleure Platja de Roses, aquest dilluns s'ha fet oficial que el millor futbol platja aterrarà a la platja de Roses, població que compta amb una llarga trajectòria i afició en la pràctica i l’organització de competicions d’aquesta disciplina esportiva. Les competicions de la Lliga Nacional aplegaran al llarg del primer cap de setmana de juny una trentena de de partits entre la lliga femenina i masculina, que seran retransmesos per Teledeporte de RTVE.

Per a la celebració de les diferents competicions, el consistori aportarà la infraestructura i materials necessaris com ara camp de joc i d’entrenament complets, carpes, banquetes, equips de so i electricitat... per al correcte desenvolupament de les proves i activitats.