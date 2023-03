L’ImaginCafé de Barcelona ha sigut l’escenari aquest migdia de la presentació de la 21ª edició del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC – Mediterranean International Cup). L’acte ha comptat amb la presència d’Eric Garcia, Ansu Fati i Laia Codina, futbolistes dels primers equips masculí i femení del FC Barcelona. La competició es disputarà del 4 al 9 d’abril d’aquest 2023 en 35 municipis de la província de Girona i ho farà amb la participació de 344 equips, dividits en 9 categories. L’esdeveniment comptarà amb més de 7.000 participants procedents de 33 països dels cinc continents. Figueres acollirà la inauguració i repetirà, juntament amb Palamós, com a seus de les finals que es repartiran entre el dissabte i diumenge d’aquella setmana.

Reconegut com un dels torneigs de futbol base més prestigiosos del món, el MICFootball té com a padrins d’aquesta edició a tres futbolistes del conjunt blaugrana, que han repassat l’actualitat dels seus respectius equips i també han recordat el seu pas pel campionat. Eric Garcia i Ansu Fati han valorat positivament la temporada del Barça: “De moment té bona pinta, a la Lliga anem per bon camí i a la Copa esperem rematar la feina contra el Reial Madrid la propera setmana”, ha dit Eric. Tots dos van participar al MICFootball del 2015 amb l’equip barcelonista que va quedar campió. “És un torneig molt especial perquè t’enfrontes a rivals de tot el món. Hi ha un nivell altíssim i durant una setmana comparteixes el dia a dia amb els teus companys en un hotel”, ha recordat el defensa. “Aquell any teníem el MIC marcat en vermell al calendari i setmanes abans ja dèiem que el volíem guanyar. Va ser una alegria, sobretot perquè la final va ser un clàssic contra el Madrid”, ha afegit Ansu Fati.

Laia Codina té “molt bons records” del seu pas pel MIC, campionat que va viure en primera persona en dues ocasions, jugant amb el Cassà i també amb el Barça. “És una setmana especial i com a gironina encara el visc més. Fins i tot quan no l’he jugat, he voltat tots els camps per mirar partits”. Ha enviat un missatge als nens i nenes que hi participaran aquest 2023: “Els animo que gaudeixin i aprofitin aquesta experiència al màxim”. També ha parlat del partit d’aquest dimecres contra el Roma al Camp Nou corresponent a la tornada dels quarts de finals de la Lliga de Campions femenina: “És una cita important i necessitem que la nostra gent ompli l’estadi i ens ajudi. Tothom ha de ser conscient que ens juguem passar a semifinals”.

La presentació també ha comptat amb les intervencions d’Anna Caula, Secretària General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya; Juanjo Rovira, director del MICFootball; Jordi Camps, diputat delegat de Promoció i desenvolupament econòmic i local de la Diputació de Girona i Josep Maria Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya. El periodista esportiu Gerard Romero ha conduït l’esdeveniment.

344 equips repartits en 35 seus de la província de Girona

El MICFootball, organitzat per MICSports, se celebrarà del 4 al 9 d’abril. La inauguració del torneig (5 d’abril) tindrà l’Estadi de Vilatenim com a escenari principal. Les 9 finals es dividiran, com darrerament, entre Figueres i Palamós el cap de setmana. Els altres municipis que acolliran partits són: Bàscara, Begur, Caldes de Malavella, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Castell i Platja d’Aro, Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Fornells de la Selva, Girona, Hostalric, L’Escala, La Bisbal d’Empordà, La Jonquera, Llagostera, Llançà, Lloret de Mar, Monells, Mont-ras, Palafrugell, Pals, Quart, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d’Aro, Sils, Torroella de Montgrí-L’Estartit, Tossa de Mar, Vidreres i Vilablareix. Salt és la novetat d’aquesta edició.

Hi assistiran 344 equips (362, si es compten els participants del MICIntegra) procedents de 33 països dels cinc continents i més de 7.000 participants, comptant jugadors i membres dels cossos tècnics. Hi haurà conjunts representants dels Estats Units, Brasil, Canadà, Uzbekistan, Mali, Puerto Rico, Panamà, Mèxic, Japó, Hong Kong, Colòmbia, Israel, Perú, Emirats Àrabs Units, Xina, Aràbia Saudita, Austràlia, Costa Rica i Kazakhstan, així com també dels següents països europeus: Espanya, Regne Unit, Dinamarca, Hongria, Alemanya, Andorra, Suècia, França, Portugal, Àustria, Noruega, Finlàndia i Itàlia. Els jugadors i jugadores d’entre 12 i 19 anys estaran dividits en 9 categories: alevins de futbol 11 i futbol 7 (U12-A i U12-B), infantils (U13 i U14), cadets (U15 i U16) i juvenils (U18, U19 i F19). En total es disputaran 842 partits.

D’entre els equips confirmats, n’hi ha 10 dels 20 clubs que actualment competeixen a LaLiga (FC Barcelona, Real Madrid CF, RCD Espanyol, Club Atlético de Madrid, Valencia CF, Villarreal CF, Real Betis Balompié, Sevilla FC, Real Sociedad de Fútbol i Girona FC) i d’altres conjunts destacats europeus, com el Manchester United FC, Liverpool FC, Manchester City FC, AC Milan i Paris Saint-Germain FC, entre altres. Les retransmissions televisives i per streaming també seran presents en aquesta edició i una gran part del torneig es podrà seguir des de qualsevol racó del món.

El MIC, una “referència mundial” amb unes xifres de participació “espectaculars”

Josep Maria Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, ha obert l’acte donant la benvinguda i ha explicat el fort lligam de l’entitat amb el torneig MICFootball: “El patrocini esportiu és una eina estratègica de comunicació que imparteix valors que l’entitat comparteix amb la pràctica esportiva. Per aquest motiu, l’entitat aposta, des de fa més de 30 anys, per esdeveniments esportius que difonguin aquests valors de companyonia, solidaritat, treball en equip i superació”.

Juanjo Rovira, director de MICFootball, s’ha mostrat “molt content” perquè el torneig està “tornant a les xifres del 2019”. En aquest sentit ha explicat que “tornem a estar per sobre dels 300 equips i comptem amb molts països que representen els cinc continents. Els equips tenen ganes de viatjar, venir fins aquí i passar-s’ho bé i és precisament això el que busquem: que tothom visqui una experiència que no pugui oblidar mai”. Fent “realitat el somni de molts i nens i nenes” durant dues dècades, la intenció a curt i mig termini és la de “seguir creixent en volum i qualitat, consolidant les categories i mica en mica anar augmentant el número d’equips participants”.

Anna Caula, Secretària General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, ha assegurat que “parlar del MIC, després de 21 anys, és fer-ho d’un esdeveniment esportiu de referència mundial amb unes xifres de participació espectaculars. En el marc del concepte d’esport circular, per Esportcat és una cita que afavoreix el creixement de practicants de futbol a casa nostra i, d’aquesta manera, nodreix la base de cara al futur”. Ha afegit que “formació, esport, integració i valors combinen a la perfecció en una competició que projecta l’esport català al món, que ens permetrà gaudir del millor futbol base internacional a Catalunya i contribuirà a dinamitzar l’economia i el turisme de la demarcació gironina”.

Jordi Camps, diputat delegat de Promoció i desenvolupament econòmic i local de la Diputació de Girona, ha remarcat que “l’arrelament del MIC a les comarques gironines és ferm i volem que continuï així. És un esdeveniment que té la particularitat que els equips de casa nostra, d’arreu de la demarcació, i siguin de la categoria que siguin, poden enfrontar-se amb conjunts de futbol base dels millors clubs del món”. Ha parlat igualment del MICIntegra, que celebrarà la seva novena edició el 7 d’abril a Vidreres: “Sempre subratllem que el MIC va més enllà de la competició. També és esforç, convivència, respecte a l’adversari i disposa d’un vessant social molt important i consolidat a través del MICIntegra, enfocat a persones amb diversitat funcional i que l’any que ve ja complirà una dècada”. El torneig té el suport de l’Obra Social “la Caixa” i comptarà amb la participació de 18 equips. També n’ha fet referència Josep Maria Gonzàlez, que ha recordat que “per a CaixaBank, estar present en una iniciativa com el MICIntegra també ens permet consolidar el nostre compromís amb la gent, donar oportunitats i estar a prop d’ells per tot allò que necessiten”. El director territorial de CaixaBank a Catalunya ha posat en valor els patrocinis com una eina potent de proximitat amb el territori, com a banc líder del país. L’acte ha comptat amb la presència de José María Francia i Nicolás de Lira, entrenador i jugador de l’RCD Espanyol Special, un dels conjunts que hi competiran.

Futbolistes a l’elit i futurs periodistes amb el Premi Dani Montesinos

Després d’haver celebrat 20 edicions, el MICFootball s’ha consolidat com un autèntic bressol de futbolistes. Durant dues dècades, un ampli ventall de jugadors que actualment competeixen a l’elit hi ha participat, com és el cas de Leo Messi, Neymar, Dani Carvajal, Casemiro, Marcus Rashford, Joao Felix, Mohamed Salah, Pedri, Dani Olmo, Theo Hernández, Brahim Díaz, Gavi, Nico González, Coutinho, Pau Torres, Sergio Reguilón, Pablo Fornals, Marcelo i Juan Mata, entre d’altres.

Els valors que trasllada el MICFootball van més enllà del terreny de joc i es plasmen també amb el Premi de Periodisme Esportiu Dani Montesinos, que aquest any ha arribat a la seva onzena edició i ho fa amb la mateixa voluntat de sempre de recordar la figura del periodista, desaparegut l’any 2012, i amb l’objectiu de fomentar el periodisme esportiu i promocionar les noves fornades. El guanyador d’aquest guardó, impulsat per MICSports amb la col·laboració de Mediapro, ha sigut Oscar Ollero Santiago, amb un reportatge audiovisual sobre l’Escola de Futbol Premier de Barcelona. El premi és una estada en pràctiques al canal GOL Play.