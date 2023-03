Un gol de penal de la sueca Fridolina Rolfo en el minut 77 ha donat aquest dissabte la victòria al Barça (1-0) sobre el Reial Madrid en el clàssic femení de la vintena tercera jornada de la Lliga F en la qual, a més, l'UDG Tenerife va superar per 2-0 al Sporting Huelva i Betis i Vila-real van empatar 1-1.

El Barcelona va aconseguir la seva vintena tercera victòria de la temporada de lliga en altres tants partits, la qual cosa li permet assentar-se fins i tot més al capdavant de la taula, ara amb tretze punts de marge sobre el Reial Madrid, segon classificat i que va encadenar el seu segon revés seguit després de caure en la passada jornada a casa davant l'UDG Tenerife.

En contra del succeït en els duels precedents, aquesta vegada el clàssic femení, jugat en un estadi Johan Cruyff que va acollir a 5.569 aficionats (rècord d'assistència en aquest recinte), va ser més igualat i només es va desnivellar del costat blaugrana des del punt de penal en un partit en el qual va haver-hi un cert equilibri.

Va ser en el minut 76, quan l'àrbitra va assenyalar la pena màxima per una càrrega de Athenea del Castell sobre Salma Paralluelo dins de l'àrea. Fridolina Rolfö va enganyar en el seu llançament a Missa Rodríguez per a posar en el marcador el 1-0 que va acabar sent definitiu.

L'UDG Tenerife va encadenar aquest dissabte la seva tercera victòria consecutiva en guanyar a casa per 2-0 a un inofensiu Sporting Huelva que ja acumula onze dates sense conèixer la victòria i continua coquetejant amb el descens. L'última vegada que va puntuar va ser el 8 de gener i la seva última victòria, l'11 de desembre.

La ivoriana Koko N'Guessan va avançar a l'equip canari en el minut 19 en aprofitar una fallada de la portera eslovena del Sporting, Zala Meršnik, i María José Pérez va tancar el triomf en el Heliodoro Rodríguez López amb una miqueta a tres del final.

L'equip de Tenerife, que en la passada data va guanyar a domicili al Reial Madrid, es col·loca en la vuitena plaça de la Lliga F amb 30 punts, mentre que el onubensese queda en la tretzena amb 17 punts i amb l'opció d'acabar la jornada en llocs de descens.

En una trobada d'urgències, Betis i Vila-real van empatar 1-1 a la Ciutat Esportiva Luis de Sol de Sevilla, un resultat que deixa a la verd-i-blanques, que no guanyen des de l'11 de desembre, antepenúltimes amb 17 punts i amb la possibilitat de caure a la zona de descens, i a les villarealenses, onzenes amb 20 després de segellar la seva segona igualada consecutiva.

Laurina Gutiérrez, a plaer i després d'una gran assistència de Carmen Álvarez, va avançar aviat al Betis, en el minut 9. Va ser una primera part de clar domini bètic, encara que sense clares ocasions, a part del punt local.

En la segona meitat tampoc van abundar els ocasions de gol, a excepció de la del punt que Sheila Guijarro va anotar en el 54 per a segellar l'empat. La davantera va anotar el seu desè gol del campionat després d'una acció personal dins de l'àrea, amb un control amb el pit després d'una passada de Cristina Cubedo i una rematada de semivolea.

El Vila-real acumula tres jornades consecutives puntuant i està a cinc punts de la zona de perill, mentre que el Betis segueix sense conèixer la victòria des que Gerardo García es va fer càrrec de la banqueta i està a dues del descens.