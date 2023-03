Roses ha acollit, aquest matí, la presentació de l’edició 2023 de la Deporvillage Transpyr Coast to Coast, que se celebrarà de l'11 al 17 de juny. La prova de set etapes i que arriba a la seva 13a edició manté el traçat d’oest a est que va estrenar el 2021 i que enllaça els municipis de Saint-Jean-de-Luz i Roses. La població torna doncs a ser l’escollida com a punt final d’aquesta aventura esportiva per tercer any consecutiu, després d’haver estat l’emplaçament de sortida de les deu edicions prèvies.

La Deporvillage Transpyr Coast to Coast torna a comunicar Cantàbric i Mediterrani a través d’un recorregut que neix a Saint-Jean-de-Luz i recorre San-Jean-Pied-de-Port, Oloron-Sainte-Marie, Bagnères-de-Bigorre, Vielha, la Seu d’Urgell i Camprodon, per arribar finalment a Roses, amb una distància total de més de 800 km i un desnivell positiu que supera els 18.000 metres. Així, la que es considera una de les 10 millors carreres per etapes del món, proposa un recorregut amb les quatre primeres etapes per territori francès creuant la serralada pirinenca de nord a sud, endinsant-se en la península per Vall d’Aran i acabant al Pirineu de Girona, a Roses, en el Mediterrani.

Oriol Sallent, director de Transpyr, ha remarcat que Roses va ser un dels primers emplaçaments consolidats de la prova: "Des de l’any 2010, en què ens vam convertir en una de les primeres curses per etapes de tot l’estat, fins al moment en actual en què existeixen més de trenta-cinc, hem evolucionat i incorporat millores i novetats constants, tasca que s’ha vist recompensada pel reconeixement internacional com una de les curses d’aventura i natura més importants del món, avalades per mitjans com National Geographic".

Una llegenda que creix

Després de dotze anys d’aventura, la prova que crea llaços entre ciclistes de tot arreu manté els seus atributs i alguns dels rituals que la fan única en el món, i la llegenda de que res torna a ser el mateix després de Transpyr Coast to Coast cada vegada és més coneguda per tot el planeta.

I és que, amb un 50% de participants estrangers i consolidada plenament al panorama internacional, la Deporvillage Transpyr Coast to Coast ofereix la possibilitat de participar amb MTB i amb bici de carretera, així com amb bici elèctrica de muntanya. La missió de creuar els Pirineus en set dies s’ha mantingut intacta a totes les edicions de la prova, però les propostes de com aconseguir-ho s’han anat multiplicant amb el pas de les edicions per adaptar-se a les inquietuds dels participants.

Beneficis per als municipis punts d’etapa

Montse Mindan, regidora de Turisme de Roses, ha recordat que "Transpyr és un esdeveniment esportiu en el qual vam creure des del primer moment. Ara, amb la celebració de la seva tretzena edició, s’evidencia l’encert i l’èxit de l’aposta, avalada cada any pel reconeixement internacional i representativa d’un model que dona valor al turisme esportiu”. Enguany, com en edicions anteriors, Roses estarà representada al llarg de tota la prova gràcies a la participació en la mateixa d’un equip del club ciclista de Roses. Per la seva part, l’alcalde de Roses, Joan Plana, ha posat de relleu que "l’aliança entre dues marques tant potents com Roses i la Transpyr, fa augmentar el prestigi i el reconeixement tant de la nostra destinació turística com de la prova esportiva, amb un model sòlid basat en la salut, la cohesió i la identitat".

Millores contínues als recorreguts

La Deporvillage Transpyr Coast to Coast, fidel al seu esperit innovador, planteja novetats als recorreguts en aquesta nova edició, més perfeccionats i plantejant noves zones de pas per als participants. La modalitat E-Bike ha millorat els recorreguts, reduint alguns trams d’alta dificultat tècnica en pujada, que obligaven als ciclistes a baixar de les seves bicis i empènyer-les, quan les elèctriques són força més pesades que les altres bicis.

Tribut al primer ciclista que va coronar el Tourmalet el 1910

La principal novetat en la modalitat de carretera, la Deporvillage Transpyr Backroads, és el nou repte Challenge Octave, que consisteix a afrontar un tram en cadascuna de les quatre etapes de territori francès en format de cronoescalada. Un atractiu més per gaudir de ports mítics del ciclisme i de carreteres adorades pels aficionats a la bici de carretera, en col·laboració amb empreses franceses per potenciar el territori pirinenc. El ciclista Remy Laffont, impulsor de la iniciativa, va explicar que el nom del repte és un homenatge a Octave Lapize, el primer ciclista que va coronar el Tourmalet el 21 de juliol de 1910, la primera vegada que el Tour de França va afrontar aquest colós del Pirineu.