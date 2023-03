22 punts dels últims 24 en joc és el que ha sumat el Siurana. Tot i aquests brillants registres, els homes de Jordi Satué són sisens de Quarta Catalana a 16 punts del líder, el Roses B. Els siuranencs van rubricar el seu gran estat de forma el diumenge amb una victòria d’escàndol (10-1) davant el Cabanes, amb un repòquer inclòs de Guillem Teixidor. L’exjugador de la Penya Unionista Figueres, qui va ser pitxitxi de Quarta i Amos de l’Àrea del curs passat, amb 46 dianes, és ara el segon màxim realitzador amb 21 gols, darrere de l’esplaienc Hossni Jelleun (28). Teixi ha marcat 10 gols en els darrers 5 partits i és la referència ofensiva del Siurana, acompanyat per Aleix Pujol (13), amb passat al Roses B i al Fortià.

El Siurana ha fet tard per poder lluitar per un ascens que seria històric. I és que els de dalt, no fallen. El Roses B manté el marge de quatre punts en el lideratge tot i acabar patint a Llers (1-2) amb gols de Gueye i Joel, mentre que l’Esplais, segon, també va demanar l’hora davant el Roses City B (2-1) amb gols d’Aleix Bonal i Ibrahim.