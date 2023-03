La Kings League ha crescut a passos de gegant des de la seva creació. Avui dia ocupa tants titulars i hores d’entreteniment que sembla que faci que està en les nostres vides molt més temps del que ho fa en realitat. Tots coneixem que Gerard Piqué està al capdavant del projecte, acompanyat del CEO Oriol Querol.

Però hi va haver un moment, fa una mica més de tres mesos, que la competició estava encara formant-se i escollint els seus responsables i representants. En aquell moment, tal com ha relatat Gerard Piqué, l’exjugador campió del món va contactar amb un exàrbitre per buscar una recomanació sobre un possible treballador de la Kings League.

En aquest context, l’exàrbitre del qual no s’ha revelat el nom, va proposar el fill de Negreira per fer de responsable de la competició. Per sort, aquesta opció va quedar descartada per a la Kings League, o ara en un programa especial de ‘Chup chup’ o ‘After kings’, haurien d’haver lidiat amb la situació del cas Negreira que involucra el seu pare.

En qualsevol cas, aquesta polèmica va quedar esquivada i ara totes les mirades estan posades en l’última jornada de la Kings League i la ‘final four’ que se celebrarà a l’Spotify Camp Nou el diumenge 26 de març.