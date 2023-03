El proper dimarts 21 de març, es posa en funcionament a Roses el nou servei "Pista Oberta" del projecte Barça Activa’t, un espai d’accés lliure i de convivència per al jovent del municipi, per dur a terme activitats esportives i jocs amb els seus companys i companyes. Tindrà lloc a la Pista Polivalent de la zona esportiva els dimarts de 16.30 a 17.30 h i els dijous de 16.30 a 18.30 h, just abans de les sessions Barça Activa’t conduïdes per educadors, a les quals els i les joves podran també participar si ho desitgen.

Amb aquesta nova proposta l’Àrea de Joventut de Roses vol donar resposta a les necessitats actuals del jovent rosinc, després d’analitzar els resultats de l'estudi fet recentment sobre conductes juvenils al carrer i detectar la manca d’espais de convivència i activitats. A les nombroses activitats, cursos i tallers que ofereix l’Àrea, se suma així un nou espai, en aquest cas destinat a l’esbarjo i activitats lliures, emmarcada en l’activitat Barça Activa’t que des de fa anys es duu a terme al municipi. Verònica Medina, regidora de Joventut de Roses, explica que “des de l’Àrea de Joventut continuem treballant per aportar noves activitats i espais que beneficiïn els nostres joves i els permetin construir un projecte de vida basat en un model convivencial. Posem al seu abast totes les eines possibles, donant d’aquesta manera, resposta a les seves necessitats”. La Fundació FC Barcelona posa en marxa a Roses el projecte d’inclusió social juvenil Barça Activa’t Concretament, Barça Activa’t, és un projecte impulsat per la Fundació del Futbol Club Barcelona, l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Roses i la Diputació de Girona, que s’ofereix a Roses des de fa anys, basant-se en la metodologia SportNet de la Fundació FC Barcelona per afavorir el desenvolupament d'habilitats i l’autonomia personal a través de l’esport. En aquestes sessions, un educador i una educadora dinamitzen experiències educatives i participatives, afavorint així el creixement individual i comunitari dels participants. Ara, el projecte s’amplia amb l’obertura de la Pista Polivalent dos dies a la setmana, just abans de les sessions Barcelona Activa’t, a les quals els assistents podran també participar si ho desitgen.