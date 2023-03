El primer equip de l’Adepaf es va retrobar amb la victòria a Primera Catalana, el dissabte passat a Castelló d’Empúries, davant el Lliçà d’Amunt (71-62). Els figuerencs es van refer de la derrota anterior i continuen segons en solitari i trepitjant els talons al líder, el Bàsquet Girona C.

A Segona Catalana, el Vilafant descansava mentre que l’Escala va cedir a la pista de l’Onyar (67-65) i segueix immers a la zona baixa. A una categoria per sota, Tercera Catalana, el Castelló tenia jornada de descans i l’Escolàpies va perdre contra el Sant Hilari (66-63), rival directe de la part de baix. A Tercera Territorial, el filial de l’Escala es va imposar al Vilablareix (61-56) i el Grifeu de Llançà va deixar sense opcions al cuer Santjoanenc (68-33).

En sots25, a la fase d’ascens per pujar a Tercera Catalana, el Roses va tornar a demostrar el potencial amb el tercer triomf en tres partits (62-68) a la pista d’un lluitador Vilafant on els tirs lliures van decantar la balança. En el mateix grup, l’Adepaf va caure amb claredat davant l’Athletic Silenc (39-62).

L’Escala topa amb el segon

A Segona Catalana femenina, l’Escala no va poder donar continuïtat a la victòria de la jornada anterior i va perdre per petits detalls a la pista d’un Argentona (60-56) que lluita per pujar i a qui va posar la por al cos molts minuts.

En sots25, en la pugna per ascendir a Segona Catalana, el Vilafant va fer un pas enrere en cedir a la Vall d’en Bas (58-42) -l’Escolàpies va ajornar el seu partit a Blanes pel 7 de maig.