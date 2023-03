El Roses City s’ha quedat sense opcions d’obtenir l’ascens (directe) a Segona Catalana després de perdre un dels darrers match balls que tenia, el dissabte passat, amb la visita del Bellcaire d’Empordà (1-2), líder imbatut. El conjunt que entrena Francesc Serra i Álvaro Fransoy va caure amb el cap ben alt, ja que va posar contra les cordes al conjunt de Pitu Batlle i fins i tot va arribar a somiar en trencar-li la imbatibilitat. En cas de triomf rosinc, l’equip seguiria tercer, però a només a cinc punts del líder. Ara, però, ja el té a 11 i el ritme frenètic que porta el Bellcaire res fa pensar que tingui un daltabaix -per darrere, el persegueix un ferm Palafrugell. L’home gol del Roses City, Max Serra, va avançar els de Mas Oliva al minut 13, però les coses es van truncar al minut 29 pel penal -que suposava l’1-1- i expulsió per doble groga d’Aleix. Amb tota una hora al davant amb inferioritat, el City va resistir fins al minut 84, quan Josué va situar l’1-2 pel Bellcaire.

El club ara està pendent dels ascensos compensats per si pot tenir una mínima opció de pujar. El president de l’entitat, Sergio Soler, explica que «és una llàstima que perdéssim aquest partit» i recorda «l’ambientàs que hi va haver al camp, amb els equips del club animant-nos». Soler afegeix que «ara toca acabar la temporada de la millor manera i a planificar la següent. Estem tristos per la derrota, però tot i la patacada el bloc té ganes de continuar».

Robert deixa de ser l’entrenador de l’Empuriabrava-Castelló B

L’Empuriabrava-Castelló B ha canviat l’entrenador després que la setmana passada el club decidís prescindir de Robert Fernández «per motius extraesportius», segons fonts consultades per aquest setmanari. Robert va agafar les regnes del filial la temporada 2021/22 després d’haver jugat tant en el primer equip com amb el mateix B en anys anteriors. Des de principis d’aquest 2023, Robert compaginava la tasca d’entrenador amb la de jugador del Viladamat, rival directe del primer equip de l’EmpuriabravaCastelló per evitar el descens a Tercera Catalana. De moment, l’EmpuriabravaCastelló encara no ha trobat un substitut i Iñaki Ezquerra, que exercia de tècnicajudant de Xavi Agustí en el primer equip, ha ocupat el càrrec els dos últims partits. Aquest és el segon canvi d’entrenador en poques setmanes a Tercera Catalana després que Pau Quirante ocupés la plaça de Narcís Barquero en el Borrassà.

Alt Empordà de Peralada, Portbou, Borrassà i Cistella continuen fitxant en ple mercat

El Llançà s’ha reforçat amb Àngel Blanco, lateral i migcampista dret que estava sense equip després de deixar el Figueres l’estiu passat. El figuerenc va debutar el diumenge passat com a titular –el segon de baix, per l’esquerra– en el triomf contra l’Empuriabrava-Castelló B (2-1). El conjunt d’Ivan Vargas és sisè i tot i estar descartat per l’ascens té 16 punts de coixí respecte al descens. A més del Llançà, amb el fitxatge d’Àngel Blanco, quatre equips altempordanesos més de Tercera Catalana van fer debutar jugadors el cap de setmana passat. Tots han incorporat peces que es trobaven sense equip. L’Alt Empordà de Peralada ha donat entrada a Leo López, que estava entrenant amb el Marca de l’Ham; i el Portbou ha fitxat Vicenç Casanovas –amb passat al planter i germà de Romà, ja jugador dels fronters. El Borrassà també ha donat la benvinguda a un jugador amb passat blaugrana, Tomàs Vila, i el Cistella a Arnau Lagresa, que havia jugat al Cabanes en anys anteriors.

El conjunt de Manel Cabezos és qui més està movent la plantilla en aquest període. El club ha arribat a un acord amb el Marca de l’Ham per cedir-li jugadors que tenia entrenant i que estaven sense fitxa. A més de Leo, anteriorment havien arribat Baba Kekouta i Pape Balde. Es tracta d’una contraprestació després que el club figuerenc li hagi fitxat el seu pitxitxi, Alberto Jiménez. Un dels altres fitxatges de l’AE de Peralada, Anselmo Egueye (Arrabal Calaf Gramanet), només ha jugat un partit.