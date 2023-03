El Peralada va veure trencada la bona dinàmica de resultats el dia menys esperat, al camp d’un Vilafranca del Penedès (2-1) que estrenava entrenador i que portava deu partits seguits sense vèncer. Les dinàmiques entre ambdós equips eren del tot oposades, ja que els peraladencs acumulaven set enfrontaments consecutius imbatuts i 13 dels últims 15 punts sumats. Els de Miquel Àngel Muñoz tenien les absències per sanció dels defenses Alan Baró i Pala i al minut 17 ja perdien 2-0 per dues errades clares.

Tot i que Pol Gómez –que tornava després d’un partit per sanció, com Adrià Méndez– va retallar distàncies només començar la represa amb un gran xut llunyà i per l’escaire, el Peralada no va poder rascar un punt. Varese i Solans van fregar la igualada en més d’una ocasió.

Diumenge, davant la Grama

Malgrat la derrota, els verd-i-blancs continuen en tercera posició de Tercera RFEF, en places de promoció d’ascens a Segona RFEF, però ara amb només dos punts de coixí. L’equip intentarà recuperar el camí de la victòria aquest diumenge (16.30 h) a casa davant la FE Grama, onzè classificat que ha guanyat tres dels últims sis partits.