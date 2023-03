Tot continua igual a Primera Catalana, amb l’Escala com a líder i amb el Figueres desaprofitant les ensopegades escalenques. Els nois d’Arnau Sala no van passar de l’empat (1-1) contra el Banyoles i poques hores més tard els d’Arseni Comas tampoc van poder vèncer, a Vilatenim, el Parets del Vallès (2-2). La distància entre ambdós equips continua essent de sis punts, amb el Granollers igualat a la segona posició amb els figuerencs.

Els blaugranes van anar, per tercera jornada seguida, a remolc en el marcador per un gol del visitant Dembo. Abans del descans, però, Pep Vergara va situar les taules. Tot i intentar-ho a la represa, el marcador ja no es va moure més. Els unionistes, per la seva part, també van començar perdent per un gol d’Ilyas al minut 17. Com al Nou Miramar, just abans de la mitja part Ayoub, amb el cap i després d’una centrada de Josu, situava l’empat. A la represa la Unió va sortir bé, amb Ferru situant el 2-1 (48’) amb un xut de fora de l’àrea, però només un minut després els vallesans posaven el 2-2 i les coses s’acabarien de tòrcer amb l’expulsió d’Albert Genís al minut 70.

Recuperen sancionats

Aquest diumenge (12.30 h) l’Escala rebrà la visita del Mataró mentre que el dissabte (16.15 h) el Figueres jugarà al camp del Can Gibert, de Girona. Ambdós equips recuperaran jugadors sancionats: els escalencs Zou i Maha i els figuerencs Jorge Torres.