L’altempordanès Óscar Orozco (1986) és el director de Seguretat del Girona Futbol Club des de fa cinc anys. Gestiona i coordina la seguretat dels partits de casa, acompanya l’equip als desplaçaments, vetlla pels futbolistes i fa d’enllaç entre el club de Montilivi i LaLiga en aquest àmbit, entre altres tasques. Abans de fitxar pel Girona FC, havia estat cap de Seguretat en una empresa de seguretat d’àmbit nacional que gestionava alguns serveis d’esdeveniments esportius. Es va introduir en aquest sector perquè «és molt bonic, satisfactori, en continu creixement i mai decau la demanda laboral». Actualment, també és docent en formació a personal de seguretat privada a la Universitat de Girona (grau d’Especialització de Director de Seguretat), en acadèmies privades gironines i barcelonines.

És Montilivi l’estadi més segur de primera divisió?

Actualment, la majoria d’estadis compten amb molts recursos avançats en sistemes integrals de seguretat i Montilivi no n’és una excepció. A l’estadi, fa tres anys vam instal·lar el sistema d’última tecnologia 360º d’enregistrament de càmeres. L’actualització de l'UCO (Unitat de Control Operativa) és una realitat i fa que els diferents cossos de seguretat i d’emergència disposin de l'última tecnologia per a la gestió total dels dispositius. Puc assegurar que tots els actors implicats en donar seguretat a Montilivi, ja sigui seguretat pública, privada o emergències; donen el seu màxim rendiment per fer de Montilivi un espai segur; on l’aficionat simplement gaudeixi de l’experiència de veure jugar el Girona FC. Ser el Cap d’Emergències en el Pla d’Autoprotecció (PAU) és una responsabilitat que mereix el màxim esforç i dedicació.

Com definiria l’ambient que es viu a Montilivi?

Montilivi és un estadi on es viu el futbol amb exigència, però amb molta passió. Cal recordar que l’afició del Girona FC va ser considerada i guardonada com la millor afició de LaLiga la temporada 2017-18 i això és un exemple que contribueix clarament en benefici de la seguretat. El tarannà general dels aficionats que ens visiten és de viure el futbol d’una manera sana on hi puguin conviure persones de diferents passions futbolístiques. En l'àmbit de seguretat, els aficionats del Girona FC contribueixen amb el seu bon fer, actitud i predisposició general a que la seguretat integral sigui la més òptima.

Quines són les tasques que porta a terme al Girona FC?

Sovint es creu que l'única tasca és la gestió de la seguretat dels partits oficials del primer equip a Montilivi i realment la feina és molt més integral i complerta. Des de la coordinació entre departaments i atendre les necessitats que requereixin; la planificació, coordinació i gestió dels dispositius de seguretat, gestió de tot el relacionat amb les mesures preventives i de seguretat dels desplaçaments del primer equip, contractació i coordinació de les empreses de seguretat, serveis i sanitària contractades, gestió i organització del simulacre anual fins a les necessitats personals que puguin tenir els propis jugadors. Alhora soc l’enllaç entre el Girona FC i la Direcció de Seguretat i Integritat de La Liga en matèria de seguretat o relacionats; essent aquesta comunicació molt bona i fluida.

Quins són els problemes principals que es troba en un partit?

No ens hem de trobar problemes, sinó contextos impredictibles que s’han de gestionar de la millor manera. Hem de ser conscients que estem en l'esdeveniment de masses més gran de la província de Girona i, per tant, és normal que s’hagin de gestionar diferents necessitats que puguin sorgir. Està clar que quan s’han de prendre decisions són fonamentades, consensuades i sempre pel bé comú de la seguretat integral. Considero, sota cap mena de dubte, que prevenir és molt millor que intervenir. La seguretat integral de qualsevol club professional va més enllà d’un sol partit; ja que sense una bona planificació, organització, coordinació i dedicació no seria possible.

Les visites del Barça o del Reial Madrid són els dies més complicats de gestionar?

En aquests tipus de partits el dispositiu s’amplia per motius obvis, però les bases i els principis de seguretat són els mateixos. L’objectiu és el mateix en tots els partits: garantir la seguretat i benestar dels aficionats tenint en compte els anàlisis de riscos i mesures preventives treballades en els dies i setmanes prèvies.

Com es coordina amb altres cossos de seguretat i d’emergències en un dia de partit?

La preparació d’un partit oficial comporta dies i setmanes prèvies de treball. Crec molt en la informació preventiva i dedico bastant temps a gestionar els anàlisis de riscos que pot generar cada partit, des del possible desplaçament de grups prohibits fins a tota aquella informació de caràcter mundial que pugui afectar la seguretat general. La comunicació de la setmana prèvia és diària i es comparteix tota la informació que genera el propi partit; tant pla de viatges dels equips, previsió de personal i motius, riscos o amenaces a cobrir... Tot això, s’acaba rubricant amb una reunió oficial en dependències policials amb tots els comandaments i responsables de les empreses d’emergències contractades on es posa en comú tota la informació i s’esdevenen les directrius per al propi dispositiu de seguretat. Tinc la fortuna de compartir dispositiu amb excel·lents persones, però millors professionals, tant de l’àmbit públic com privat. Amb molts ens coneixem i treballem des de fa anys i això es trasllada amb una bona cooperació i fa que la comunicació sigui fluida, correcta i concisa. Considero que tenir una bona relació personal influeix positivament a l’hora de gestionar certs contextos. Quan vaig iniciar com a director de Seguretat del Girona FC vaig tenir la sort de trobar-me al camí al sotsinspector del Cos de Mossos d’Esquadra, Albert Mendoza, que aleshores era coordinador de Seguretat; ell va ser una persona de referència i de molt aprenentatge per a mi i sempre li estaré agraït.

Quins són els elements bàsics en la seguretat integral d'un partit?

Considero que l’anàlisi de riscos és una premissa innegociable per a una bona execució de tot dispositiu de seguretat. Tota informació que es disposi amb anterioritat farà que la preparació, organització i execució del propi dispositiu sigui més mecanitzada i preparada i tindrem moltes més opcions de què finalitzi amb èxit. La bona coordinació i cooperació entre tots els serveis d’emergència, ja siguin privats i públics, és també quelcom indispensable. Ser conscient i estar informat també de qualsevol risc o amenaça existent i els mitjans dels que disposem per a prevenir-la o fer-li front. Tinc la gran sort que el grup de treball és excel·lent i això ajuda molt.

Quin paper té en els desplaçaments?

Garantir la seguretat i integritat de tots els components de l’expedició és el deure que considero que tot director de Seguretat ha de tenir en tot desplaçament; i amb això ha d’organitzar-se amb els mitjans i informació que disposi per a la planificació i execució. Des de la coordinació amb els cossos policials de l’aeroport local i el de destí, la comunicació amb l’hotel d’allotjament per establir pautes de seguretat si en calguessin fins a la coordinació amb els cossos policials locals per a la protecció integral de l’expedició en els moments crítics. En tots els desplaçaments configuro l’anàlisi de riscos on detallo tota la informació i riscos existents.

Fins a quin punt deixen que els jugadors siguin accessibles amb els aficionats?

L’essència del futbol és el sentiment i passió que demostren els aficionats envers el seu equip. Al Girona FC, un dels valors que ens caracteritza és la proximitat i sempre que podem, el nostre departament de màrqueting organitza actes amb signatures i fotografies amb jugadors i d’altres moments en el que, si el context és favorable, el propi jugador ja s’apropa a l’aficionat directament. Crec que hi ha una sinergia actual molt positiva entre jugador i aficionat i això després es reflecteix amb la passió de com anima l’afició en un partit oficial, tant a Montilivi com a domicili.

Quin és el jugador del Girona FC que necessita més protecció?

Tots mereixen i han de tenir la protecció corresponent necessària i adaptada al context actual; tant en l’àmbit professional com en l’àmbit personal i familiar amb el corresponent assessorament que necessitin. Tots sabem els riscos que hi ha amb tota la informació existent a l’abast de qualsevol i ens hem d’avançar per a que, tant els jugadors com les seves famílies, tinguin el major confort, seguretat i tranquil·litat. Ells són conscients de l’actualitat i saben que estic a disposició quan necessitin per a qualsevol emergència, necessitat, assessorament o preocupació a nivell de seguretat que puguin tenir ells o les seves famílies.

Nahuel Bustos li va dedicar gols la temporada passada i recentment David Juncà l‘ha citat en una entrevista al Diari de Girona. El fa sentir orgullós?

Els jugadors són coneixedors que mai m’ha agradat que es parli de mi, ni sortir a fotografies, ni vídeos ni quelcom que faci referència a la meva figura a nivell públic ja que considero que no haig de ser protagonista en absolutament res; simplement un actor totalment secundari que els ha d’ajudar en qualsevol cosa que pugui fer dintre del meu àmbit de treball i contribueixi al bon fer en benefici del club. Ara bé, és obvi que si amb gestos com els que menciones agraeixen la meva tasca cap a ells, és d’agrair, però et reconec que prefereixo que no siguin gestos públics com et comentava. Si hagués de descriure la paraula orgull la qual fas referència, faria èmfasis a una de les coses que més me n’orgulleix que és quan joves del planter que formen ja part del primer equip, em recorden les xerrades i formacions que periòdicament també imparteixo a la nostra Residència del futbol base.

Què els hi aconsella?

Incideixo amb la importància dels bons valors com a persona i com a professionals, tot informant dels riscos que el dia de demà poden trobar-se i com afrontar-los. Alhora també els hi mostro exemples de gestions de vida de jugadors actuals de referència de la primera plantilla i veure com es volen emmirallar amb ells tot seguint aquests exemples de jugadors que són referents de talla nacional i mundial és una molt bona noticia; tant pel bé d’ells com pel club.

Seguint amb la pregunta anterior, el fet de viure el dia a dia amb els jugadors s'acaba tenint una relació més personal?

Sí, però considero innegociable saber guardar l’equilibri en aquesta relació que comentes, ja que hi ha diversos factors que podrien influir, modificar i/o negativitzar les relacions humanes i a vegades es poden confondre aspectes que perjudicarien ambdues parts. L’esport d’elit es basa en el rendiment i considero, i així els hi explico al meu entorn professional més proper, que si el jugador percep seguretat, confort i benestar tant personal com familiar es contribueix clarament a un seu bon rendiment, o almenys a contribuir-ne per augmentar-lo. Per tant, sempre dins d’un marc d’enteniment i sense excedir-se, si des de l’àmbit de la seguretat es pot contribuir també als bons resultats, millor que millor.

Quin és el jugador amb qui mantén millor relació?

Amb tots hi tinc una relació professional molt bona i correcta, sempre dins d’un marc de respecte i educació. Com imaginaràs, n’hi ha alguns que tenen un impacte mediàtic més rellevant i això fa que generin més feina a nivell de seguretat, ja sigui a títol personal com professional i, per tant, se’ls hi doni més cobertura que d’altres, però tots són jugadors del Girona FC i tenen la mateixa importància. No hem de perdre la visió que quan un club és professional i encara més, a LaLiga Santander l’impacte mediàtic és molt alt i tots han de ser conscients d’adoptar mesures preventives que periòdicament considero oportú recordar-los, ja sigui verbalment com amb documents que confecciono i els hi envio o explico personalment.