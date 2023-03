La Primera Divisió femenina queda lluny aquí, però un total de 10 futbolistes de l’Alt Empordà que es troben entre el Girona FC i la UE Porqueres lluiten per jugar més enllà de Catalunya a la propera temporada. Ambdós conjunts militen a Preferent, la cinquena categoria, només contra equips catalans, i actualment estan disputant la fase d’ascens per pujar a Primera Nacional, el quart esglaó. Només hi ha una plaça d’ascens en joc i el premi és competir, el curs que ve, contra altres rivals catalans, aragonesos, valencians i balears, com el Vila-real B, Huesca o Son Sardina.

El Girona té, a la plantilla, sis futbolistes de l’Alt Empordà: la llançanenca Ariadna Godoy, les figuerenques Alba Góngora i Sònia Brugués, l’avinyonenca Andrea Rosa i les rosinques Gabi Rodríguez i Yessica Mariages. Per la seva part, el Porqueres disposa de quatre jugadores de la comarca: la vilabertranenca Carla Puntonet Puntu, les figuerenques Carla Monturiol i Laura Quesada, i la portbouenca Lydia Crespo. Sense obsessionar-se per pujar Un ampli gruix d’aquest bloc té passat al planter de la UE Cabanes, viver de jugadores des de fa temps. Una d’elles és Ariadna Godoy, a les files del Figueres fins a l’estiu passat. L’actual jugadora del club de Montilivi, de 21 anys, explica que «el Girona crec que aposta per poder pujar de categoria, ja que fa dues temporades vam baixar. Som un equip de jugadores molt joves, amb una bona dinàmica i que ens volem permetre somiar amb l’ascens». Carla Puntonet, de 26 anys, té passat al Cabanes, l’Estartit i al mateix Girona. Viu la cinquena temporada a Porqueres, si bé l’any passat va ser d’impàs perquè estava de baixa per maternitat. L’aspiració de les del Pla de l’Estany és similar: «L’ascens, per al club, significaria més un somni que un objectiu. Volem seguir fent créixer el futbol femení; pujar seria un premi a l’esforç d’aquests anys». El Porqueres va quedar primer de la primera fase, el Girona tercer, i els punts s’acumulen a la lligueta d’ascens que finalitzarà el 4 de juny. Els dos conjunts competeixen contra el Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Igualada, Sant Cugat, PBB La Roca i AEM Lleida B. Per a Godoy, el rival directe és el Porqueres, mentre que per a Puntu ho són l’Igualada i l’AEM B. Martina Fernández (Barça B) i Mery Martí (Racing), les referents a categories elevades Les dues jugadores de la comarca que juguen més amunt són l’ordienca Martina Fernández (Barça B) i la figuerenca Maria Martí Mery (Racing de Santander). Martina, de 18 anys, competeix a Primera RFEF, la segona categoria, i ja ha debutat amb el primer equip blaugrana. L’ex del Borrassà acaba de jugar la International Tournament Women’s amb la selecció espanyola sub19. Mery, de 32 anys, juga amb les càntabres a Segona RFEF –tercer esglaó–, duu 13 gols i és la segona màxima realitzadora. L’ex del Granadilla, Màlaga, Còrdova, l’Estartit i Llers també exerceix de segona entrenadora de l’aleví femení del Racing. Figueres, Roses i Esplais resisteixen en amateurs El primer equip femení de l’Alt Empordà que competeix més amunt es troba a la sisena categoria. És el Figueres, ascendit a Primera Catalana fa tres anys. Com a companys en lligues amateurs, hi ha el Roses i l’Esplais, que comparteixen una categoria inferior, Segona Catalana. El Camallera juga a la lliga amateur de futbol-7. L’Alt Empordà està absent de conjunts referents en categories elevades des que el CF Llers, pioner a la província de Girona, va retirar el primer equip femení el 2007 quan competia a Primera Divisió estatal, situada per sota de la Superlliga, que era l’elit. Les llersenques havien assolit dos ascensos a Divisió d’Honor i havien arribat fins a unes semifinals de la Copa del Rei. El FC Sant Pere Pescador va intentar agafar el relleu local fa anys i va tocar sostre el 2018, amb l’ascens a Segona Divisió. El 2020, però, va retirar l’equip i va cedir la plaça al Girona FC. El Cabanes, referent en la formació de jugadores La Unió Esportiva Cabanes és el clar referent comarcal en futbol femení formatiu. Actualment, l’entitat que presideix Carles Llanet té 90 jugadores repartides en 8 equips juvenils, infantils, alevins i prebenjamins. En l’àmbit provincial, les groc-i-negres són dels clubs més potents juntament amb el Girona FC i el Gerunda FC. L’equip amateur el van aparcar a final del curs 2019-2020 i el podrien recuperar d’aquí a dues temporades, a la 2024-2025. Qui també compta amb equips de futbol base femení a l’Alt Empordà són el CF Peralada, Roses City FC, CF Base Roses, AE Roses, FC Bàscara i CF Empuriabrava-Castelló, i d’altres en tenen de mixtes.