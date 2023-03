L’Atletisme Roses organitza, aquest diumenge 12 de març (10 h), la cinquena edició de la Cursa Badia de Roses. Hi haurà dos circuits, de 5 i de 10 km, i seran totalment en planer. Paral·lelament, hi haurà una cursa infantil (Kids Open) i una altra d’adaptada. La sortida serà al port esportiu, les inscripcions es poden fer al web www.atletismeroses.cat (també s’hi pot trobar com seran els recorreguts) i hi haurà una aportació solidària per a l’associació protectora d’animals L’Anxova peluda