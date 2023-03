Moisés Hurtado, qui va ser entrenador de la UE Figueres entre l'abril de 2021 i el maig de 2022, ha estat escollit com a segona entrenador del CD Lugo, el cuer de Segona Divisió A que lluita per salvar la categoria. El vallesà serà el tècnic-ajudant d'Iñigo Vélez amb els gallecs, que tenen la permanència a 12 punts quan queden 12 jornades per acabar.

A Vilatenim, Hurtado va arribar a finals de la temporada 2020/21 i va aconseguir segellar la permanència a Tercera RFEF. En canvi, en el seu segon any al club, no va poder evitar el descens a Primera Catalana, a l'última jornada de lliga.