Aday (exGirona): "Em van oferir 50.000 euros per deixar-me guanyar i no vaig acceptar"

Aday Benítez es va retirar el juny del 2021 després de quedar-se a les portes de Primera en el play-off contra el Rayo. El vallesà, capità i amb 200 partits de blanc-i-vermell, forma part ara del cos tècnic del juvenil de l’Europa i també col·labora en diversos mitjans de ràdio. Precisament, el de Sentmenat va participar al programa el Bar de la Cadena Ser on va revelar que van intentar comprar-lo quan jugava al Girona durant la temporada en què l’equip va pujar a Primera. «A mi m’han ofert 50.000 euros per perdre. Mai vaig acceptar. Era absurd fer-ho perquè aquell any pujàvem a Primera. Ens quedava un partit de Lliga. No embrutiria tota la temporada per un partit de Lliga. M’ho van oferir, sí», va revelar Aday. Les paraules d’Aday de seguida van córrer com la pòlvora a través de les xarxes socials i van arribar a la Lliga que va reaccionar ipso facto amb un comunicat en què anunciava que presentava denúncia al Centre Nacional Policial per a la Integritat en l’Esport i les Apostes (CENPIDA).

Poques hores més tard, Aday, en declaracions a Diari de Girona, va aclarir que «en cap cas» es tractava de l’intent de compra d’un partit per part de cap altre club, sinó que havia estat un «tema d’apostes». «No he parlat mai amb cap club de diners ni mai cap me n’ha ofert», manifestava. «Des del primer moment els vaig dir que no en volia saber res i la cosa no va anar a més. Els vaig tallar de seguida i els vaig dir que amb mi, impossible. Tenia clar que no embrutiria la meva dignitat com a futbolista ni la de cap dels meus companys per apostes», afegia. L’excapità té la consciència ben tranquil·la malgrat l’anunci de la Lliga de denunciar i investigar el cas. «Era una anècdota que s’ha anat fent grossa. Ja poden investigar que no trobaran res, perquè, senzillament, no hi ha res», deixava clar. Durant la seva intervenció al programa, l’ex del Girona va ser preguntat sobre el procediment en aquests casos. «El club contacta amb un jugador, que fa d’enllaç a les seves persones de confiança del vestidor. Només n’han d’agafar tres però cal que hi siguin. Comprant un porter, un central i un davanter, ho tenen més que fet, però evidentment no es poden comprar només tres jugadors», va detallar, reiterant, això sí, que amb ell la cosa no va reeixir i no va anar a més.

Aday va explicar que ha tingut sospites en altres partits, però que no pot «corroborar-ho». En aquest cas, va parlar de la seva etapa al Tenerife (2013-14) en un partit al Molinón contra l’Sporting de Gijón. «No hi era i no ho puc corroborar. Nosaltres no teníem opcions de fer el play-off, i ens enfrontàvem a l’Sporting, que sí. En principi, havíem de jugar els que havíem tingut menys minuts durant la temporada i al final van acabar fent-ho els habituals. Vam perdre amb dos gols que...No hi era i no ho puc corroborar. No hi havia res en joc i ens havien dit que jugaríem, però l’últim dia va canviar l’alineació», va detallar l’exfutbolista vallesà.