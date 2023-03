L’AE Roses disputarà la promoció d’ascens per pujar a Primera Catalana després de segellar el bitllet a la penúltima jornada de la primera fase de Segona. Eric Pérez, l’entrenador, explica que «és una alegria brutal, ho lluitarem al màxim. L’objectiu inicial del club era salvar la categoria, però a l’estiu vaig agafar l’equip per aspirar a més». Els rosincs jugaran contra cinc equips més una lligueta que acabarà a finals de maig, on pujaran entre tres i quatre conjunts i els punts sumats s’acumulen. Al play-off, l’acompanyaran Torroella de Montgrí, Begur, Tossa de Mar i dos rivals més per definir de l’altre grup gironí (hi tenen opcions el Tordera, Calonge, Quart i Blanes).

L’AE va aconseguir l’accés gràcies al triomf a Porqueres (0-1), amb un gol d’Ali Gueye (en duu 17) al minut 15. L’equip va saltar al camp ja com a equip de play-off perquè la Jonquera havia punxat hores abans davant el Viladamat (1-1). Els fronterers s’han quedat sense opcions perquè, a més, el Begur va guanyar el seu partit amb un gol agònic. Tot i flirtejar amb les primeres places durant bona part del curs, finalment els d’Arnau Liesa s’hi han quedat fora i ara lluitaran per la permanència, que no perilla perquè tenen un bon gruix de punts. Contra el Viladamat, es van avançar amb un gol de penal de Sergi Pascual (69’), que va ser neutralitzat poc després per David Puig (72’).

El Marca de l’Ham, 8è, 9è o 10è

El Marca de l’Ham va vèncer al Torroella (1-0) amb un gol d’André Mabil, però està pendent de la resolució del partit contra el Porqueres (0-0), on suposadament van cometre una alineació indeguda amb Alberto Jiménez, fitxat de l’Alt Empordà de Peralada i que va debutar a l’antepenúltim partit. El davanter no hauria d’haver pogut jugar el partit, ja que es consideraria la primera fase com un campionat únic i no es poden fer debutar jugadors en els darrers partits. Està per veure si al Marca de l’Ham li treuen el punt sumat o si fins i tot n’hi resten tres més per negligència. El Comitè de Competició i Disciplina de la Federació Catalana de Futbol resoldrà el cas aquest dimecres. Ara, el Marca de l’Ham és 8è i en el pitjor dels casos seria 10è.

Pendents del Viladamat-Besalú

Aquest cap de setmana acaba la primera fase amb molt en joc per baix. Del 4t a l'11è pugnaran per la permanència en quatre subgrups on els punts sumats a la primera fase s'acumulen. Els últims classificats dels quatre grups baixaran a Tercera. La lluita per definir els encreuaments de les lliguetes per no descendir pot ser entre un dilema i un despropòsit. L'objectiu dels equips és sumar el màxim de punts per afrontar la segona volta amb millors garanties i, a més, no dependre de possibles descensos no compensats.

Ara bé, hi ha equips que els pot interessar més perdre un lloc a la classificació -o no intentar pujar algun esglaó més- perquè a la fase de permanència les opcions per mantenir-se seran millors. L'Empuriabrava-Castelló, per exemple, és 7è (21 punts) i ja li aniria bé acabar com està perquè a la permanència lluitaria al grup del Cassà, que iniciaria la segona fase amb 6 punts. Hi haurà diferents enfrontaments que estan en el punt de mira, però n'hi ha un en particular, el Viladamat-Besalú, on als dos equips fins i tot els pot interessar perdre.