L’AE Roses B i l’Esplais continuen com els dos candidats per obtenir el títol de Quarta i l’única plaça d’ascens a Tercera que hi ha en joc. Els rosincs mantenen quatre punts de coixí després d’encadenar la setena victòria seguida davant l’Armentera (1-0) gràcies a un solitari gol de penal de Nelson Hinojosa (56’).

L’Esplais també va vèncer per la mínima (1-2), en aquest cas contra el Recreativo de Marca en el camp de la Casera, de Vilatenim, amb gols d’Aleix Bonal (35’) i del pitxitxi Hossni Jelleun, de penal (80’). El conjunt que entrena Abdoulie Jallow s’ha reforçat amb el davanter Agustín Redondo, fitxat del Borrassà, d’una categoria superior. Qui també va fer debutar un nou fitxatge a la jornada del cap de setmana passat va ser el Vilamalla, amb l’entrada d’Hèctor Seller, jugador del Vilafant la temporada passada.