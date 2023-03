La Tercera Catalana, en clau altempordanesa, centra part de la seva emoció a la part baixa de la classificació. El Bellcaire d’Empordà i el Palafrugell mantenen un ritme frenètic al capdavant del grup mentre que el Roses City, únic aspirant dels de casa, va empatar en el darrer partit a Monells (2-2) i ja té l’ascens a 8 punts. Ara bé, els nois que entrenen Álvaro Fransoy i Francesc Serra tindran el darrer cartutx per enganxar-se al tren de l’ascens aquest dissabte (19.15 h) a l’estadi de Mas Oliva, ja que rebran la visita del líder, el Bellcaire, que encara no ha perdut cap partit de lliga.

Per baix, les quatre places de descens a Quarta Catalana –el cinquè per la cua haurà d’estar pendent dels descensos no compensats– segueixen vives i fins a sis conjunts hi estan involucrats. Si la lliga acabés avui baixarien el Sant Pere Pescador, el Borrassà, el Cistella i el Selvatans, que no estan morts i que volen convidar a la lluita Agullana i Empuriabrava-Castelló B –el Verges tampoc es pot despistar. En canvi, tenen la permanència encarrilada –amb el descens a com a mínim 10 punts de distància– conjunts com el Bàscara, Base Roses, Portbou, Llançà i Alt Empordà de Peralada.

Complicat per al Selvatans

El nouvingut Selvatans és qui ho té més cru, amb la salvació a 10 punts després de perdre un duel clau contra l’Empuriabrava-Castelló B (3-2) en el darrer minut i de no poder donar continuïtat a la victòria anterior. Aquell darrer triomf havia estat contra el Sant Pere Pescador, que es va refer amb una victòria balsàmica davant el Llançà (4-3) i se situa a quatre punts de la permanència. El Cistella (a sis de la salvació) va ser clarament superat al camp del líder Bellcaire i el Borrassà de Pau Quirante (també a sis) va puntuar al camp del Mont-ras (1-1). L’Agullana, que va perdre a Portbou (1-0), té un coixí de quatre punts i és el primer equip que se salvaria.

Desfeta del Cistella amb un porter improvisat

El Cistella, que està lluitant per la salvació, va caure amb contundència al camp del líder, el Bellcaire de l’escalenc Pitu Batlle (9-0). En aquest partit, els cistellencs van acusar de valent l’absència del seu únic porter, Noel Pot, i el seu lloc el va haver d’ocupar un defensa, Rubén González. En l’anterior desplaçament, l’equip també havia rebut 9 gols, contra el Mont-ras. Aquest dissabte (16.30 h) el Cistell té un partit clau per la permanència ja que rebrà el Sant Pere Pescador.

Piris despenja els guants i l’AE de Peralada fitxa més peces

El mercat continua obert i el diumenge va reaparèixer un dels històrics, Albert Piris. El porter, que aquest 2023 compleix 40 anys, va debutar a la porteria del Bàscara amb un empat a Verges (3-3). L’entrenador Andreu Donat ha repescat l’ex del Sant Pere Pescador i Sant Miquel de Fluvià perquè Albert Estany era l’únic porter que té i era baixa el cap de setmana passat. D’altra banda, l’Alt Empordà de Peralada ha fitxat Baba Kekouta i Pape Balde, que estaven entrenant amb el Marca de l’Ham.