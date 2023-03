El Peralada és capaç de tot i ara sí que s’hi veu, ja que té 7 partits per endavant per segellar l’accés a la promoció d’ascens a Segona RFEF. La dinàmica de l’equip de Miquel Àngel Muñoz és clarament ascendent, s’ha especialitzat en les remuntades a la recta final i fins i tot se sap sobreposar a les baixes.

Després d’assaltar el camp del líder, l’Europa (0-1), el Peralada es va emportar el derbi provincial contra el Girona B (2-1), a qui té la mida presa. Els altempordanesos ja havien guanyat el partit d’anada i també ho van fer al de tornada. El triomf manté l’equip tercer de Tercera RFEF, a vuit punts del líder i amb tres punts de coixí, i deixa a 10 de distància el Girona B, que necessitava aquest triomf per aproximar-se al play-off.

En el dia que el Peralada tenia les absències sensibles de Marc Nierga –fissura a la costella– i de Joan Tomàs, per lesió, i dels migcampistes titulars Pol Gómez i Adrià Méndez, per sanció, hi va tornar a haver traca final. Per suplir les baixes van ser convocats els juvenils Pau Carbó –habitual porter suplent–, Gerard Caixàs –va entrar al minut 86– i Martí Villen.

Els d’Axel Vizuete es van avançar amb un gol de falta de Dawda al límit del descans. La reacció verd-i-blanca es va produir en el tram final. Al minut 77, Marc Medina anotava el seu segon gol seguit i poc després el pitxitxi Sergi Solans no perdonava contra el club que l’ha cedit. El lleidatà va demanar perdó, però no va poder contenir l’alegria d’anotar el seu 10è gol de la temporada.

El Vilafranca, en mala ratxa

El Peralada duu set jornades seguides sense perdre, ha sumat 15 dels últims 21 punts possibles i aquest diumenge (12 h) visitaran el Vilafranca, quart per la cua que fa deu partits que no guanya.