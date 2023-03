Ja s'han apagat els semàfors de l'inici de la temporada 2023 de Fórmula 1 al Gran Premi de Bahrain. La primera victòria se l'ha endut Max Verstappen que ha mantingut el lideratge durant tota la cursa, tot i la gran sortida de Leclerc. El monegasc, però ha acabat retirant el monoplaça a causa de problemes en la bateria del seu Ferrari. Pérez ha arribat segon, mentre Fernando Alonso ha tancat el podi, mostrant-se molt content per ràdio amb l'Aston Martin.

Tot i això, l'asturià ha patit un toc a l'inici de la cursa amb el seu company d'equip mentre lluitava per la cinquena plaça amb Russell que mantenia la posició a la part interior de la segona corba. També Hülkenberg ha perdut peces del seu aleró davanter en els primers metres, però l'alemany ha continuat en la cursa sense més problemes i acabant en la quinzena plaça. A partir d'aquest punt, i amb les posicions establertes, la cursa s'ha anat desenvolupant en processó, amb els monoplaces cuidant les gomes. Només Vertsappen, al capdavant, s'escapava a 4 segons.

Els Mercedes han canviat posicions a la primera volta, amb Hamilton al davant. Però Russell no ha trigat a demanar pas, després que l'equip li comuniqués que el 7 vegades campió del món estava patint una forta degradació del pneumàtic. Amb això, Alonso entrava en zona de DRS amb el jove pilot de Mercedes.

Primeres parades de la temporada

Els homes de les Silver arrows s'han unit al primer bloc de parades que ha obert Gasly. Primer ha estat el torn de Hamilton, mentre Russel intentava aguantar per l'exterior l'atac d'Alonso. Però el bicampió ha sabut mantenir el peu a l'accelerador i guanyar la posició. El britànic ha entrat una volta més tard, en una mala parada, just darrere dels dos Ferraris. Tot seguit, Piastri ha parat per un problema a la caixa de canvis, però, després de canviar el volant, no ha pogut tornar a la pista i ha hagut de retirar el seu Mclaren.

Alonso també ha parat, i tan bon punt sortir, s'ha tornat a trobar a Russell. Però l'asturià ha evitat l'avançament del Mercedes aprofitant la zona de DRS sortejant a Bottas, que ha acabat a la vuitena plaça. Pérez ha parat per posar gomes toves, de manera que, els dos Red Bull, juntament amb els dos Williams, esdevenien els únics a triar aquesta estratègia. Només sortir, el mexicà ha encadenat volta ràpida rere volta ràpida i ha avançat Leclerc en 10 voltes.

Sainz, per la seva banda, quedava despenjat amb una forta degradació que també compartia Hamilton, que no aconseguia allunyar-se d'Alonso. Tampoc Russell podia obrir un clar marge amb Stroll, el nom més comentat del cap de setmana i que ha acabat en la sisena posició, després d'arribar al Gran premi in extremis i sense haver fet pretemporada, a causa d'un accident amb bicicleta que l'havia afectat als dos canells.

Ocon ha patit una penalització per no haver-se posicionat bé a la caixa de sortida, però després de no esperar els 5 segons reglamentaris, la F.I.A li ha imposat una doble penalització de 10 segons. Després s'ha passat de velocitat al Pit Lane, i ha hagut de servir encara 5 segons més. Finalment Alpine ha decidit retirar el monoplaça. El seu company d'equip, però, ha aconseguit entrar a la zona de punts, en la novena posició.

El segon bloc de parades ha arribat a la volta 27, amb Albon, que ha obtingut un punt per l'equip de Williams. Hamilton ha parat a la volta 30 per evitar un undercut d'Alonso. Sainz també ha passat per box, seguit de Russell, que volia evitar l'undercut d'Stroll, en va, perquè el canadenc ha avançat el Mercedes just després de sortir del Pit Lane. Hamilton també ha perdut la posició després que Alonso ha enganyat el britànic mostrant-se per l'exterior de la corba nou, però després llançant-se per la part interior de la frenada de la 10. El set vegades campió del món es preparava per atacar de nou, però Leclerc ha fet entrar el Virtual safety car a la volta 41, en aturar-se al sector 3 per problemes de bateria.

Això ha deixat a un Sainz molt tocat per la degradació, protegint la posició amb Alonso, però l'asturià l'ha avançat amb molt de perill, ja que els dos espanyols fins i tot s'han arribat a tocar. Finalment, Sainz ha acabat en quarta posició, seguit de Hamilton, Stroll i Russell.

Tret de Piastri, que ha abandonat la cursa, els rookies han quedat fora dels punts, amb Logan Sargeant a la dotzena plaça, darrere de Tsunoda. De Vries ha arribat a la meta en la catorzena posició, seguint de prop a Magnussen. Hülkenberg, Zhou i Norris han tancat la classificació d'aquest cap de setmana.

Anècdota a Red Bull

Una de les anècdotes de la cursa ha estat en la segona parada de Pérez, el gat mecànic de Red Bull ha caigut, però els homes de l'equip austríac han tornat a aixecar el cotxe en una de les parades més ràpides del gran premi, de 2,7 segons.

Després d'aquest primer tast, es confirmen les previsions per la temporada, amb un Verstappen molt fort, i els Aston Martin, amb millores molt significatives, i opcions per lluitar pel podi. Pel que fa a Ferrari i Mercedes, ambdós equips semblen molt afectats per la degradació, mentre que al final del grid, McLaren i Haas semblen els equips que entren amb pitjor peu en aquesta temporada. La propera cursa serà el 17 de març al Gran Premi d'Aràbia Saudita.