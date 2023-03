És complicat compartir més coses que la Silvia i l’Antonella. Sang, cognom, casa, afició, equips... Mare i filla són un cas estrany en l’esport a Galícia: comparteixen equip de futbol, de futbol gaèlic i, per si no n’hi hagués prou, des de fa temps totes dues coincideixen en la selecció gallega de futbol gaèlic. Si res es torça en uns mesos aniran juntes al Mundial d’aquest esport tradicional que es disputarà a Irlanda.

A casa dels Álvarez l’esport és gairebé una religió. La Silvia, uruguaiana de naixement com el seu marit Juan, va arribar per instal·lar-se a Gondomar fa divuit anys. Al cap de poc temps va néixer l’Antonella. A casa sempre es va cultivar el gust pel futbol. La Silvia jugava com a portera al Vilariño, equip en el qual van acabar per ingressar els seus fills. Allà eren, cada una jugant en la seva categoria, quan el Turonia es va creuar en les seves vides. Gonzalo Amorín, que havia jugat al Keltoi de Vigo, buscava gent per posar en marxa el seu projecte d’equip de futbol gaèlic a Gondomar. I en una de les moltes xerrades i entrenaments promocionals que va organitzar en aquells dies va arribar a l’escola en la qual estudiava l’Antonella. Ella es va sentir interessada per aquella modalitat esportiva i va arrossegar a poc a poc la resta de la família. La Silvia també va entrar a formar part de l’equip (l’existència de portera, tot i que amb més atribucions, en el futbol gaèlic li oferia una bona oportunitat) i fins i tot el pare, Juan, va ficar el cap en el conjunt masculí. Aquest esport tradicional irlandès els va agradar immediatament: «És molt dinàmic i entretingut. A més hi ha un excel·lent ambient al seu voltant perquè es cultiva i alimenta molt la socialització. És una mica com el rugbi, amb tercer temps en què els equips i àrbitres comparteixen un temps després del partit», explica la Silvia que també disfruta amb el futbol, tot i que admet que tot el que envolta la versió gaèlica li proporciona un magnetisme especial.

A diferència del futbol (on les categories es respecten en gran manera i no és tan habitual el salt d’una a l’altra) el futbol gaèlic va oferir un panorama diferent a causa que l’escassetat de jugadors obliga a obrir la mà. Perquè amb catorze anys l’Antonella ja podia jugar amb els «grans» i això significava compartir equip amb la seva pròpia mare. Una situació nova i divertida per a totes dues. Aquesta relació tan «intensa» no ha deixat de créixer en els últims temps. Perquè l’Antonella va anar complint anys i als disset anys va entrar a formar part de l’equip sènior del Vilariño de futbol (on també era la seva mare) i per si no n’hi hagués prou totes dues van acabar per ser cridades alhora per la selecció gallega de futbol gaèlic. Total, que mare i filla la majoria dels dies es veuen a casa i al cap d’un temps tornen a creuar-se al camp d’entrenament del Vilariño, al del Turonia (que té un calendari menys exigent) i, en comptades ocasions, amb la samarreta de la selecció gallega, com va passar el cap de setmana passat a Lalín on van disputar un partit de la Celtic Cup.

La Silvia, de 39 anys, celebra el fet d’haver sigut mare molt jove perquè «això m’ha donat l’oportunitat de viure aquesta experiència que és meravellosa. És una delícia compartir aquestes experiències amb la teva pròpia filla». Explica la portera de la selecció gallega que hi ha petits matisos en la relació que tenen com a mare i filla i com companyes d’equip: «És curiós, és clar. Ens avenim, però sí que és veritat que quan li dius alguna cosa és molt més receptiva al camp que a casa». La relació entre el Turonia femení i els Álvarez ja s’ha fet més intensa després que el Juan, el pare, entrés a formar part del cos tècnic. Ara és el segon entrenador de la seva dona i la seva filla, una cosa que es prenen amb bon humor: «Ens ho passem molt bé i ja ens ho prenem tot com una activitat familiar. Ens toca jugar un partit a Santiago, Lalín... i per a nosaltres és com una festa de tota la família. A tots ens agrada molt». I el petit de la casa, de deu anys, tampoc es descarta que en algun moment acabi per entrar a formar part de la família del Turonia.

Una de les coses que més il·lusió els genera a curt termini és que d’aquí uns mesos totes dues haurien de coincidir amb la selecció gallega en el Mundial que es disputa al juny a Irlanda. La Silvia ja sap el que és acudir a un esdeveniment així, per a l’Antonella serà la primera vegada: «En l’anterior no tenia l’edat mínima per acudir-hi, però en aquesta ocasió ja hi podrà anar. Ens fa molta il·lusió tenir una oportunitat de viure una cosa així juntes». I la Silvia aprofita per fer publicitat a un esport «que t’ofereix oportunitats diferents, per exemple la de viure competicions així. Sempre és més senzill arribar en una modalitat que no té tants practicants com passa amb el futbol».

No saben quant temps durarà aquesta història. La Silvia i l’Antonella disfruten de la seva passió comuna, sabent intercanviar el xip de la seva relació, de mare i filla a casa a companyes d’equip quan entren al vestidor del Vilariño, del Turonia o de la selecció gallega de futbol gaèlic. Sempre ben avingudes, sempre còmplices.