La passió pels esports de natura i especialment per les rutes de muntanya ha empès Arantxa García a posar en marxa, aquest any, el Centre Excursionista Agullanenc. «Gaudeixo molt dels esports a la natura i fundar el club era una idea a la qual feia temps que li donava voltes», explica García, que té el suport a la junta de Vanesa Valls, Elena Sanz i Pep Viñas. El CE Agullanenc té activitats previstes «de muntanya, excursions o cims» i està acabant de lligar «rutes en bici, d’escalada i de submarinisme». Al centre, s’hi pot inscriure tothom que «se senti identificat amb els nostres objectius i que vulgui gaudir de la natura. Som gent amant de la natura i volem arribar a transmetre aquest amor, aquesta passió i respecte pel medi ambient. Oferim diverses modalitats esportives». Actualment, tenen 73 socis i l’acompanyament de 10 mascotes.

Són l’11è centre d’aquestes característiques que hi ha a l’Alt Empordà: «Vivim en un entorn molt privilegiat, amb una fauna i una flora molt rica. Disposem d’un catàleg ben ample d’esports a l’aire lliure, i podem escollir mar, muntanya i rutes de totes les dificultats i desnivells», afegeix García. A la Jonquera i a Maçanet de Cabrenys, ja existeixen centres excursionistes propers a Agullana i, per a Sánchez, «no perjudica en absolut. Tots aproximem el nostre territori a qui el vulgui conèixer i transmetem el respecte pel medi ambient i l’estima pels esports de natura. Crec que, fins i tot, estaria bé poder fer alguna activitat conjunta».

Rutes imperdibles per Agullana

El CE Agullanenc també vol promocionar el seu entorn. Què cal descobrir d’Agullana, pels forans? La presidenta del centre recomana «el búnquer-observatori de Can Palau, que s’ha rehabilitat recentment. Hi ha una ruta per arribar-hi, val la pena perquè, a més de les vistes que ens ofereix l’observatori, també es pot visitar el búnquer per dins. A Agullana, també tenim Les Mines, que són les gorgues del municipi i que també tenen la seva història; l’ermita de Santa Eugènia; la ruta dels masos o la del Riberal a l’Estrada... Amb qualsevol caminet del bosc pots fer una ruta maca que et portarà a alguna cosa d’interès per visitar, siguin fonts, menhirs o ponts».

El CE Empordanès divulga el patrimoni des de fa 60 anys

Mentre el CE Agullanenc comença a caminar, altres, com el Centre Excursionista Empordanès, acumulen anys de travessia. Els figuerencs es van fundar el 1965 i compten amb 700 socis. Jaume Delclòs, el president, explica que les sortides s’enfoquen «a conèixer la comarca i l’entorn amb respecte» i que divulguen el «patrimoni cultural, arquitectònic i paisatgístic». Organitzen un grapat de sortides, sigui d’un matí o de tot el dia, i per a totes les edats. També restauren refugis i preparen actes com la Festa de Bassegoda, el Concert de Muntanya, L’Alberada i La Mostra de Muntanya i Aventura.