El Peralada demostra una setmana més que la temporada que està realitzant no és ni molt menys casual. L’equip es manté una jornada més en places de promoció d’ascens a Segona RFEF i va a l’alça. Ha escalat fins a la tercera posició després d’obtenir la victòria de més mèrit de la temporada, el diumenge passat al Nou Sardenya, contra el líder, l’Europa (0-1), que no havia perdut cap partit en tot el curs com a local. Un solitari gol de Marc Medina, el seu primer de la temporada, al límit del descens, en un contraatac de manual, va ser suficient perquè els nois de Miquel Àngel Muñoz s’enduguessin la victòria. Aquest triomf no va ser casual, ja que el mes passat ja va arrencar un empat del camp del segon classificat, el Sant Andreu (1-1).

Nierga, fractura de costella El Peralada ha perdut només un dels últims dotze partits, en fa sis de seguits que no coneix la derrota i el coixí que té a la promoció és de tres punts. La nota negativa del duel al camp de l’Europa va ser la lesió del copitxitxi Marc Nierga, amb una fractura en una costella que va patir al minut 15 i que el va obligar a abandonar el camp amb ambulància. Davant el Girona B, sense Pol El proper partit del Peralada serà aquest diumenge 5 de març (16.30 h) davant el filial del Girona, al Municipal peraladenc. Un triomf altempordanès permetria deixar els gironins, que opten al play-off, a deu punts de distància. En aquest partit, Muñoz no podrà comptar amb el migcampista Pol Gómez, que va ser expulsat al camp de l’Europa.