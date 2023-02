250 participants van prendre part, el diumenge passat a Llers, a la primera edició de la cursa de muntanya Embruixada Trail, amb recorreguts de 21 i 12 km. A la categoria reina, els favorits van respondre a les expectatives i els triomfs van ser pel vilabertranenc Pep Pagès i per la llançanenca Aina Cusí.

Pagès (RedInk), que venia de vèncer a les curses d’Espolla (10 km) i de Palau-saverdera (21 km), va aturar el cronòmetre en 1 hora i 40 minuts després de córrer en un desnivell acumulat de 500 metres entre corriols –enfangats, per la pluja caiguda la nit abans–, camins, castells, ermita (Sant Quirze d’Olmells), la Garriga i barraques i parets de pedra seca, entre els quals el recentment estrenat Camí Ceboller. La mitja marató llersenca va arribar fins a pobles de l’entorn com Terrades, Cistella i Vilanant. Per la seva part, Cusí (Merrell), vencedora a la Sussissa, va creuar la línia d’arribada en 1 hora i 56 minuts.

Els podis de la ruta de 21 km els van completar Ramon Puig i Jordi Uró, per un costat; i Marilí Yamilet Banegas i Cuca Novellón. A l’altre recorregut, finalment de quasi 12 km, els calaixos van ser els següents: Víctor Da Costa, David Gacia i Albert Zamora (masculí) i M. Àngels Carreras, Ester Ferrusola i Núria Arenas (femení). Consulteu les classificacions senceres clicant aquí.

La cursa era organitzada per l’Ajuntament de Llers. Màrius Vergés, primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports, explicava després de la prova que «ha estat un èxit, ens havíem marcat acollir un màxim de 300 participants en ser el primer any i han estat 250. Hem tingut un gruix dels corredors i corredores més potents de la comarca. Pels imputs que ens han arribat, considerem que els recorreguts han agradat, de trencacames i amb molts corriols». Vergés també agraeix «la gran tasca» de l’equip tècnic de l’Embruixada i ja preparen la segona edició de la modalitat de BTT de l’Embruixada, per a finals d’octubre.