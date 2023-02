L’Escala ha tornat a obrir un forat, ara de cinc punts, al capdavant de Primera Catalana després del darrer triomf agònic en el retorn a casa i de les ensopegades del Granollers i del Figueres. El conjunt d’Arnau Sala va estrenar la gespa artificial del Nou Miramar de la millor manera, amb una victòria amb remuntada inclosa contra el Vic (3-2) que es va decidir en el temps de descompte gràcies a un gol del capità, Ignasi Massó. Abans, Maha i Quimo havien igualat els gols dels osonencs, que anaven guanyant 1-2 al minut 75. L’Escala va passar, en pocs minuts, de tenir el Granollers a un punt, a deixar-lo a cinc, ja que els vallesans es van deixar igualar el gol davant el Lloret a la recta final, obra del vilafantenc Pep Roca. Els escalencs feia quatre partits que no guanyaven i, de cop, recuperen un bon coixí al capdavant.

La Unió ho intenta de penal

El Figueres no es va saber sobreposar a l’anterior derrota contra el Bosc de Tosca i no va poder passar de l’empat a Bescanó (1-1), equip on ha anat el fins fa poc porter dels figuerencs, Mario Mendoza, que no va arribar a debutar dissabte. Tal com va passar a l’anada, els bescanonins es van avançar amb un gol de penal de l’exunionista Aleix Feixas i la igualada va arribar de la mateixa manera, amb una pena màxima transformada per Josu Currais (75’) i provocada per Pime. El conjunt d’Arseni Comas té ara el lideratge a sis punts.