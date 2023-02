El pavelló de la Mar Bella de Barcelona va acollir, el diumenge passat, el Campionat de Catalunya de taekwondo en categoria infantil, amb un molt bon paper en l’àmbit altempordanès.

El gimnàs Jan-su, de Figueres, hi va aportar 22 taekwondistes i va obtenir un total de 14 medalles. Les cinc d’or van ser per a Sergi Merino, Zakaria El Jamouli, Izan Molina, Aleix Cotta i Ider Benteib; les quatre de plata per a Fernando Amador, Georgiy Matvyeyev, Rayan Menjri i Nil Cárdenas; i les cinc de bronze per a Aniol Rosillo, Ivan Xavier Jacobs, Adan Cárdenas, Omar Zarouih i Lluc Gamell.

El Tae Sport, de Vilafant, va obtenir 4 metalls entre els 5 representants que hi va aportar. Carlota Vila es va penjar la medalla d’or, mentre que Max Hernández, Nohua Ennah i Elena Hernández la de bronze.

La propera competició catalana serà el proper 12 de març, en el mateix escenari, amb la celebració del Campionat de Catalunya màsters i Trofeu Promoció Absolut.