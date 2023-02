El Futbol Club Sant Pere Pescador ha estat reconegut, aquest dijous a Barcelona, a la sisena edició dels Premis Solidaris impulsats per la Fundació Catalana de Futbol i que reconeixen els valors del futbol i el futbol sala català. El club altempordanès, de la mà del seu president, David Llach, ha rebut el tercer guardó dins de la categoria 'Foment dels valors i cohesió social'.

Enguany, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, a Barcelona, ha tornat a ser l’escenari on s’ha celebrat la gala, com ve succeint en les darreres edicions, en un acte que ha tingut la solidaritat de clubs, futbolistes i persones vinculades al món del futbol català com a gran protagonista. A aquest emotiu acte han acudit presidents, entrenadors, jugadors i àrbitres d’arreu del territori català. Aquestes distincions tenen com a objectiu premiar aquelles iniciatives i activitats de tot Catalunya que promouen els valors, la solidaritat, el respecte, el joc net i l’ètica esportiva en els camps i pavellons de futbol i futbol sala. Els vint-i-un premis, dividits en diferents categories, han estat entregats pels diferents membres del Jurat.